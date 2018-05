Katso video: Dorper-lampaat tiputtavat karvansa kuin koira

Musta pää, valkoinen tanakka vartalo, lyhyehköt jalat. Isot korvat ovat hieman lurpallaan ja kauniit tummat silmät kallon suojassa, jotta piikkiset rehukasvit eivät pääse vahingoittamaan niitä. Suomessa vaaraa ei niinkään ole, mutta rodun alkuperäisessä kotimaassa Etelä-Afrikassa kyllä.

Dorperin erikoisuus muihin Suomessa kasvatettaviin lammasrotuihin verrattuna on sen suorahko karva, joka irtoaa itsestään. Yleensä kerintää ei tarvita.

Suomessa rotu on varsin uusi tulokas.

”Tiettävästi katraita, joissa on useampi puhdasrotuinen dorper, on viisi. Lisäksi tiloilla on pässejä risteytyskäytössä”, kertoo alkioista syntyneiden dorpereiden tuore omistaja Eija Valtari Siuntiosta.

Hän tilasi alkiot ruotsalaisen kontaktin kautta.

Uuhien kiimat synkronoitiin tiettyyn päivään lokakuussa, kun siirtoihin erikoistunut australialainen eläinlääkäri ehti pysähtyä Suomessa. Lampailla alkiosiirrot ovat huomattavasti harvinaisempia kuin lehmillä, ja osaajia on harvassa.

Uuhiin siirrettiin 50 alkiota viidestä eri pässilinjasta, jotta ainesta olisi omasta takaa myös jalostuksen jatkoon.

Lokakuinen aamu valkeni odottavana. Uuhet ja välineet olivat valmiina ja arvokkaat pakastetut alkiot otettu sulamaan. ”Yhdeksältä oli sovittu aloitus. Kymmentä vaille yhdeksän meiltä meni sähköt. Onneksi generaattori lähti toimimaan”, Valtari kertaa jännittäviä hetkiä.

Uuhet rauhoitettiin ja paikallispuudutettiin. Toimenpide kesti muutaman minuutin uuhta kohden. Puolelta päivin oli jo valmista.

Osalle uuhista laitettiin yksi alkio, pääosalle kaksi.

Uuhista 13 sai onnistuneesti kaksoset. Onnistumisprosentti oli yli 70, mikä on maailman mittakaavassa todella korkea. Ruotsissa luvut ovat samaa luokkaa. ”Ilmeisesti syy on se, että eläimet hoidetaan Pohjoismaissa niin hyvin”, Valtari sanoo.

Lillgårdin lampolassa kasvaa nyt 37 kultakimpaletta.

”Onhan tämä radikaali tapa lähteä liikkeelle, mutta nyt meillä on hyvä pohja jalostukseen. Toivon, että tässä on rotu, joka kasvaa hyvin luonnonlaitumilla”, Valtari sanoo.