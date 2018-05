Tutkija kumoaa brittilehdessä yleisen uskomuksen: Paaleja ei kannatakaan pinota pystyasentoon

Yleinen uskomus on se, että paalit on parhaiten suojattu silloin, jos ne on pinottu pystyasentoon. Brittiläisen Aberystwythin yliopiston tutkija Rhun Fychan toteaa brittilehti Farmers Weeklyn jutussa, ettei uskomukselle ole mitään tieteellisiä perusteita.

Tutkijan mukaan erityisesti silloin, jos paaleissa on tuoretta heinää, paalien vääränlainen pinoaminen voi lisätä riskiä siihen, että pinot kaatuvat ja aiheuttavat vaaraa lähellä oleville. Fychan huomauttaa, että pystyyn pinotuista paaleista tehdyt paalipinot voivat romahtaa varoittamatta.

Paalit on tutkijan mielestä hyväksyttävää pinota jatkossakin pystyasentoon, mikä ne sisältävät heinää tai olkia. Sen sijaan säilörehupaalien pinoamista pystyasentoon hän ei suosittele lainkaan.

Farmers Weekly: Experts highlight the risks of stacking bales on end