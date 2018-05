Kainuu kotieläinvaltaisin, Uusimaa ja Varsinais-Suomi keskittyvät kasvintuotantoon

Kahdella kolmesta suomalaistilasta on päätuotantosuuntana kasvinviljely ja vajaalla 30 prosentilla kotieläintuotanto. Loput tiloista ovat sekatiloja.

Alueittainen vaihtelu on suuri. Kainuussa kotieläintiloja on kaikista tiloista yli puolet. Toinen ääripää ovat Uusimaa ja Varsinais-Suomi, joissa kotieläintuotanto on päätuotantosuuntana vain yhdellä kymmenestä tilasta.

Luvut käyvät ilmi Luonnonvarakeskuksen (Luke) maatalous- ja puutarhayritysrekisteristä.

Sen mukaan Suomessa oli viime vuonna 48 562 maatalous- ja puutarhayritystä. Määrä väheni edellisvuodesta yli tuhannella eli noin kahdella prosentilla.

Suhteellisesti eniten tiloja lopetti Pohjois-Savossa ja Varsinais-Suomessa, noin kolme prosenttia. Vähiten lopettaneita tiloja oli Keski-Suomen elykeskuksen alueella, jossa tilojen määrä väheni noin prosentin edellisestä vuodesta.

Tiloilla oli peltoa keskimäärin 47 hehtaaria.

Suurin tilakohtainen peltoala oli Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa, 57 hehtaaria. Pienin tilakoko oli Etelä-Savossa, 31 hehtaaria.

"Yli 40 prosentilla tiloista peltoa oli alle 25 hehtaaria, neljänneksen peltoala oli 25–50 hehtaaria ja reilulla 30 prosentilla tiloista oli peltoa yli 50 hehtaaria", kertoo yliaktuaari Jaana Kyyrä Lukesta.