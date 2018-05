Marjojen ja hedelmien kasvu vasta alkamassa – varhaisvihanneksia on jo saatu maahan

Etelä-Suomen puutarhoilla mansikan kasvu on aivan alussa. Samoin alussa ovat pensasmarjojen sekä omenapuiden silmujen kehittyminen, kerrotaan Pro Agria -keskusten liiton kasvutilannekatsauksessa.

Muualla maassa kasvustot ovat vielä lepotilassa.

Talvivaurioita päästään arvioimaan tarkemmin vasta, kun kasvu on alkanut kunnolla. Toistaiseksi marja- ja hedelmätarhoissa ei ole havaittu suurempia talvivaurioita. Poikkeuksena on vain Etelä-Suomi, jonka marja- ja hedelmätarhoissa on havaittu paikoitellen vesimyyrien aiheuttamia tuhoja.

Hyvän talvehtimisen varmistivat paksu lumipeite ja lämpötilan pysyminen vakaana kevättalvella.

Varhaisporkkanan ja -herneen kylvöjä on jo tehty Varsinais-Suomen ja Uudenmaan nopeimmin kuivaneilla hietamailla. Varhaiskaalin ja jäävuorisalaatin istutukset aloitettiin huhtikuun puolivälissä Etelä-Suomessa ja kukkakaalin sekä istukassipuleiden istutukset ovat pian alkamassa.

Varhaisperunoiden istutukset aloitettiin varhaisperunan päätuotantoalueilla Varsinais-Suomessa ja Turunmaan saaristossa maalis- ja huhtikuun vaihteessa.