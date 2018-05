Itä-Savo: Kelirikko estää apulantakuljetukset Rantasalmella – valtion tiet eivät kanna

"Viimeiset kolme viikkoa ovat olleet pelkkää arpomista, mihin uskaltaa lähteä ja mihin ei", rantasalmelainen kuljetusyrittäjä Ahti Myllys päivittelee Itä-Savo lehdessä.

"Isännät kaipaavat jo pelloille apulantaa. Joudumme kuitenkin tuomaan tehtaalta kuormat omaan lastauspihaamme ennen kuin tiet kantavat."

Myllyksen mukaan syynä on kelirikko, joka pehmentänyt laajasti seudun sorateitä ajokelvottomaan kuntoon. Tieto ovat märkiä, eivätkä kanna.

Kuljetusyrittäjän huomissa odotteleekin 18 maatilan apulannat. Pääsy pienemmille teille päättyi jo kolme viikkoa sitten.

"Yritin silloin vielä aamupakkasella viedä Parikkalassa kuormaa erääseen kohteeseen. Auto putosi akseleita myöten pehmeään."

Myllyksen mukaan tilanne on pahin ainakin kymmeneen vuoteen siitä huolimatta, että metsäteollisuuden vaatimuksista alempaa tieverkkoa on pantu parempaan kuntoon. Hänen mukaansa Rantasalmella on juuri nyt neljällä pitkällä valtiontiellä 12 tonnin rajoitus eli kuorma- autoilla ei niille pääse. Edes kunnostusmursketta ei voi viedä, koska kuorma painaa liikaa.