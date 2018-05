Maatilan jyrsijä- ja hygieniakontrolli petti – USA:ssa tuhotaan 207 miljoonaa munaa

Yhdysvaltain elintarvikevirasto FDA on määrännyt pois myynnistä kaikkiaan 207 miljoonaa kananmunaa, kertoo Poultryworld-verkkosivusto. Munilla epäillään olevan yhteys pohjoiscarolinalaiseen maatilaan, jolla on jatkunut jyrsijä- ja hygieniaongelma. Seurauksena munia ja munien käsittelylaitteita on saastunut.

FDA havaitsi tarkastuskäynnillään eläviä jyrsijöitä juoksentelemassa kahdeksassa siipikarjahallissa. Tuholaistorjuntaa ei oltu siis hoidettu asianmukaisesti.

Munat saattavat olla syypää salmonellaepidemiaan, joka on sairastuttanut yli 20 ihmistä yhdeksässä maassa. Osa potilaista on sairaalahoidossa.

FDA:n mukaan munia oli myyty Yhdysvalloissa ravintoloihin, ja jaettu lukuisilla tuote- ja kaupan omilla merkeillä vähittäismyyntiin. Niitä oli mennyt myös yhdeksään muuhun maahan, muun muassa Hongkongiin, Arabiemiraatteihin ja Karibian eri saarille.