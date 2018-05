Kiinalaisyritys kasvattaa pian emakoita 13 kerroksessa – jopa tuhat emakkoa kerroksessa

Kiinalainen Yangxiang-niminen yritys tuottaa porsaita kerrostaloissa. Viime vuonna otettiin käyttöön kaksi 7-kerroksista sikalaa. Jatkossa pyritään vielä korkeammalle – nyt suunnitelmissa ovat 13-kerroksiset rakennukset, Pig Progress -lehti kertoo.

Rakennukset nousevat Etelä-Kiinaan Guigangin kaupungin lähelle. Paikka on 500 metrin korkeudessa merenpinnasta ja kaukana muista sikaloista.

Ensimmäiset kaksi rakennusta otettiin käyttöön viime vuoden puolivälissä. Niiden seitsemässä kerroksessa on tuhat emakkoa kussakin. Työntekijöitä joka kerroksessa on neljä.

Nyt rakenteilla on kaksi 9-kerroksista sikalaa.

Kerrosratkaisulla pyritään vähentämään eläinten tautiriskiä sekä lisäämään työn tehokkuutta.

Jokainen kerros on eristetty ja sillä on omat ilmanottoaukot. Kaikki tuloilma suodatetaan.

Emakot eivät elinaikanaan poistu omasta kerroksestaan. Jokaiselle työntekijälle on määrätty oma kerros, eikä hän käy muissa.

Näin pyritään varmistamaan, että jos jokin tauti pääsee rakennukseen, se pystytään eristämään yhteen kerrokseen.

Työ on tuottanut tulosta, sillä ainakaan maaliskuun puoliväliin mennessä kahdessa ensimmäisessä rakennuksessa ei Pig Progressin mukaan ollut tarvinnut käyttää antibiootteja.

Kerrossikaloiden rakentaminen on kalliimpaa kuin perinteisten, mutta yritys arvioi sen kannattavan.

Yangxiang on yksi Kiinan viidestä suurimasta sikayrityksestä. 1998 perustetulla yrityksellä on nyt 30 000 emakkoa Pohjois-Kiinassa ja 60 000 Etelä-Kiinassa. Työntekijöitä on 5 000.

