Eläinlääkäri ei voi vielä määrätä lääkkeitä etänä

Nykyinen lainsäädäntö ei salli lääkkeiden määräämistä tai luovuttamista pelkästään videon, valokuvien tai puhelinkeskustelun perusteella.

EU:ssa valmistellaan parhaillaan uutta eläinlääkeasetusta. Kun se tulee voimaan, myös kansallista lainsäädäntöä uudistetaan. Tällöin pohdittavaksi tulevat myös etäeläinlääkintään liittyvät haasteet, arvioi Elintarviketurvallisuusvirasto Evira.

Suomessa on jo joitakin etäeläinlääkinnän tarjoajia ja toiminta tulee Eviran mukaan todennäköisesti yleistymään.

Etäeläinlääkinnässä eläimen terveydentilaa voidaan arvioida ja antaa kotihoito-ohjeita tai ohjata käymään eläinlääkärin vastaanotolla.

Eläinlääkäri saa määrätä tai luovuttaa lääkkeitä ja lääkerehuja eläimen omistajalle tai haltijalle vain tutkittuaan itse eläimen tai eläimet.

Tutkimuksella tarkoitetaan tilannetta, jossa eläinlääkäri ja eläin ovat samassa tilassa ja eläinlääkäri selvittää eläimen tilaa eri aisteilla havainnoimalla.

Säännöstä voidaan poiketa vain, jos eläinlääkäri tuntee entuudestaan hyvin eläimen terveydentilan tai kyseisen eläinten pitoyksikön.

Lähtökohtaisesti edellytyksenä on voimassaoleva hoitosuhde eläimeen tai eläimiin. Tämä tarkoittaa aikaisempia kliinisiä tutkimuksia samasta vaivasta.

Toinen mahdollisuus poikkeukseen on, että eläinlääkäri tuntee hyvin eläimen terveydentilasta ja eläintenpitoyksiköstä tehtyjen tutkimusten tulokset. Myös näissä tapauksissa eläimen tai eläintenpitoyksikön on oltava eläinlääkärille tuttu. Tutkimustulosten on koskettava sitä sairautta, johon lääkkeitä määrättäisiin tai luovutettaisiin.