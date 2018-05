Video: Kurikassa ärjyy maailman huippunopea leikkuupuimuri – "Pellin alla on pitkästi yli 400 hevosvoimaa"

Kurikan kaupungin Panttilan kylässä sijaitsevassa pajassa komeilee todella erikoinen menopeli. Ensisilmäyksellä voisi ajatella kyseessä olevan leikkuupuimurin ja kiihdytysauton jälkeläinen. Aikaansaannostaan silmäilevät Petri Plosila ja Raine Savioja myöntävät ensivaikutelman olevan varsin oikea.

"Kyllä noin voisi ajatella, sillä leikkuupuimurin runkona on vuoden 1967 mallia oleva Fahrin M 44 Super. Konehuoneessa taas kehrää vuodelta 1976 peräisin oleva Cadillack Eldorado Avon kahdella turbolla varustettu 8,2 litran moottori", Savioja hymyilee.

Idean hurjaa menopeliin miehet saivat vuonna 2016 suunnitellessaan mönkijään uutta keulaa.

"Olimme Rainen kanssa luovissa tunnelmissa, kun saimme päähämme idean ennätysnopeasta leikkuupuimurista. Siinähän ei sitten auttanut muu kuin alkaa etsiä sopivaa konetta, joka löytyikin lopulta Noormarkusta", Plosila kertoo.

Vielä nimeämättömän kiitäjän rakennustyöt valmistuivat lopulta tänä keväänä juuri ennen pääsiäistä. Ajan patinoima leikkuupuimuri on muuttunut miesten käsittelyssä radikaalisti.

"Koneessa on noin puolet vanhaa ja saman verran uutta. Halusimme säilyttää siinä ajan kulun jättämät jäljet tuoden silti samalla mukaan aivan uusia ulottuvuuksia."

"Osia on hankittu niin Suomesta kuin Yhdysvalloista. Jälkimmäisen osalta tärkeänä apuna on ollut Koskenkorvan sheriffi Jari Mäki", kiittelee Plosila.

Ensimmäinen muutettava asia leikkuupuimurissa olivat renkaat.

"Puimurissamme etupyörät kääntyvät takarenkaiden sijaan. Jos takapyörät kääntyisivät, ei nopeus voisi nousta juurikaan yli kolmenkympin", Savioja painottaa.

Kuinka kovaa 22-tuuman etupään jenkkirenkaat sekä veitsivakaajalla varustetut takapään moottoripyörän renkaat sitten voivat kulkea parhaimmillaan? Siihen miehillä ei ole tarkkaa vastausta, vaikka suuntaviivat ovat selkeät.

"Emme ole vielä päässeet testaamaan puimuria isoissa nopeuksissa. Mutta koska pellin alla on pitkästi yli 400 hevosvoimaa, pystyisi se saavuttamaan jopa 250 km/h vauhdin. Silti korkein turvallinen vauhti lienee noin 150 km/h tunnissa", Savioja laskee.

Koska kyyti on kolmen vaihteen automaattilaatikolla kulkevassa leikkuupuimurissa huimaa, on siihen myös asennettu kiihdytysautomainen ohjaajan penkki vöineen. Se on tarpeen, sillä puimuri kiihtyy ärhäkästi.

"Kiihtyvyyskin on vielä testaamatta, mutta 100 km/h vauhtiin päästään todennäköisesti noin viidessä sekunnissa", Plosila sanoo.

Pohjalaismiehet ovat kehittäneet silmäteräänsä myös nautinnollisia yksityiskohtia. Niiden avulla varmistetaan, ettei jano yllätä.

"Puimurissa on kuljetin, joka siirtää eväspullot kätevästi suoraan kuljettajalle. Ajaessa liian vahvaa ainetta ei kuitenkaan parane nauttia."

"Puimuriin on myös mahdollista asentaa jääkaappi pitämään kaikenlaiset juomat kylminä", Savioja hykertelee.

Plosila ja Savioja ovat oikeutetusti sopivan ylpeitä aikaansaannoksestaan. Syytä onkin, sillä vastaavaa ei maailmalta löydy.

"Emme ole löytäneet netin kautta vastaavaa. Itse taas olemme saaneet osaksemme paljon kiinnostusta ulkomaita myöden, ja puimuria on pyydetty näytteille esimerkiksi Norjaan."

"Ulkomaat eivät ole kuitenkaan nyt mielessä, tulemme esittelemään leikkuupuimuria muutamissa kotimaan tapahtumissa", Plosila suunnittelee.

Kaksikko heittää myös pilke silmäkulmassa sponsoriterveiset Altialle.

"Olemme puimuria rakentaessa käyttäneet niin paljon Altian tuotteita, että heidänkin pitäisi huomioida asia", Savioja nauraa.

Luomuksensa kustannuksista miehet eivät halua puhua.

"Tavarat on ostettu pohjalaisittain äiteen vastakirjalle", veistelee Plosila.

Savioja ei myöskään usko ärjyvän leikkuupuimurin olevan miesten viimeinen visio, sillä jo aiemmin on syntynyt monenlaista kuten esimerkiksi yli 300 km/h vauhtiin yltävä pappatunturi. Syy villien ideoiden ilmaantumiseen on selvä.

"Kuka sitä jaksaa katsella television uusintoja. Parempi on laittaa ajatus liikkeelle luomuna tai terästettynä, silloin voi syntyä vaikka millaisia viritelmiä."