Tulipalo tuhosi navetan Siilinjärvellä – kymmeniä eläimiä jäi liekkeihin

Pelastuslaitoksen mukaan noin 700 neliömetrin kokoisessa parsinavetan ja pihaton sisältäneessä rakennuksessa oli palon alkaessa sisällä yli sata eri-ikäistä nautaa.

Viimeisimmän tiedon mukaan navettarakennus on tuhoutunut kokonaan, ja liekeistä saatiin pelastettu nelisenkymmentä eläintä, joista osa on lypsykarjaa ja osa nuorta karjaa. Pelastetuille eläimille on ryhdytty järjestämään väliaikaissuojaa.

Pelastuslaitoksen mukaan jälkiraivausta ollaan jo aloittamassa, ja palon tutkinta on käynnistynyt. Tämänhetkisen arvion mukaan palo on ilmeisesti saanut alkunsa pienkuormaajasta.

Hätäkeskus sai ilmoituksen tulipalosta ennen puolta yhdeksää. Palopaikalle on lähetetty runsaasti pelastuslaitoksen yksiköitä.

