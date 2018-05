Katso video: Kylvöt alkoivat Loimaalla – kylväjät ryntäävät pelloille yhtä aikaa Oulua myöten.

Kevään toukosesonki on käynnistymässä joka puolella maata ja lähes samaan aikaan. Kun lounaisrannikolla harmitellaan viikon puolentoista myöhästymistä, Oulun korkeudella töihin päästään etuajassa.

Torstaina Oulu oli Suomen lämpimin paikka torstaina, kun MTK Pohjois-Pohjanmaan toiminnanjohtaja Matti Tyhtilä aloitteli sänkimaiden muokkausta. Lauantaina päästään kylvämään.

Ensimmäinen kylvötraktori tuli Nivalassa vastaan torstaina, mutta jo keskiviikkona hän näki kylvetyn pellon Utajärvellä. Tyhtilä arvelee, että sesonki kiihtyy alkuviikolla.

"Joka suuntaan näkee koneita pellolla täällä Lapualla", kertoo kylvöpellolta tavoitettu toiminnanjohtaja Yrjö Ojaniemi MTK Etelä-Pohjanmaalta. Vielä reilu viikko sitten routa kolisi kyntöauroihin.

Lapuaa halkovalla pikitiellä oli ruuhkaksi asti traktoreita helatorstaina ja perässä oli kyntöauroja, lietekärryjä, äkeitä ja kylvökoneita, Ojaniemi kertoo. Pellot kuivuvat nopeasti, kun on yli 20 astetta ja tuulee navakasti.

Hämeessä tilanne muistuttaa koko maata. Maakunnan pohjoisosat aloittavat yhtä aikaa eteläosien kanssa, kertoo toiminnanjohtaja Jukka-Pekka Kataja MTK Hämeestä.

Katajan mukaan kylvöjä on aloitettu vahvasti keveillä mailla, mutta savikot ovat vielä kosteita. Kylvöön on saatu juurikasta ja porkkanaa, myös viljaa. Viikonloppuna on täysi tohina pelloilla.

"Aika normaaliin aikaan ollaan liikkeellä, parhailla alueilla ehkä muutaman päivän myöhässä", Kataja arvelee.

Pohjois-Savossa on tulossa hektinen toukosesonki, kun samaan aikaan kunnostetaan syksyllä puimatta jääneitä peltoja, levitetään lantaa ja pellot alkavat kuivua kylvökuntoon, kertoo toiminnanjohtaja Juha Kauhanen MTK Pohjois-Savosta.

Koko maakunta on liikkeellä Ylä-Savoa myöten. Kauhasen mukaan sorateiden kunto hidastaa kuitenkin töitä ja lietevaunuja on kaatunut. Myös taloustilanne painaa, kassa on tyhjä monilla.

Juurikasmaiden päisteitä perjantaina kylvänyt toiminnanjohtaja Paavo Myllymäki MTK Varsinais-Suomesta arvelee, että kevättyöt ovat ehkä viikon puolitoista myöhässä.

Erot maakunnan sisällä ovat isoja. Salon eteläpuolella ja Vakka-Suomessa kylvöt etenevät nopeasti, kun pohjoisempana oltiin perjantaina vielä lähtökuopissa.

Sänkipeltoja on paljon ja ne kuivuvat hitaasti. "Miten käy öljykasvien kylvön, jos ensi viikon lopulla sataa."