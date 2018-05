Perheenisä Nummelasta perusti adressin: "Olen valmis maksamaan 10 senttiä lisää kotimaisesta maitolitrasta"

Pelastetaan suomalainen maidontuottaja ahdingosta, kirjoittaa Ari Hämäläinen Nummelasta.

Hän haastaa kaikki allekirjoittamaan adressin, jossa luvataan, että allekirjoittaja on valmis maksamaan 10 senttiä lisää kotimaisesta maitolitrasta.

Hämäläinen kuvailee itseään kaupunkilaiseksi perheenisäksi, joka on huolissaan suomalaisista maataloustuottajista, erityisesti maidontuottajista.

Adressin perustamiseen innoitti Maaseudun Tulevaisuudessa julkaistu mielipidekirjoitus, jossa kirjoittaja lupasi maksaa 5 senttiä lisää kotimaisesta maidosta, jos summa menee lyhentämättömänä tuottajalle.

"Itse olen valmis maksamaan 10 senttiä lisää maitolitralta, jos summa varmasti menee suoraan tuottajalle, eikä meijeri tai keskusliike vedä välistä."

Hämäläinen laskee, että heidän 5-henkisessä perheessä maitoa kuluu 10 litraa tai enemmänkin viikossa. 10 sentin korotus maitolitraan tarkoittaisi euron tai runsaan euron korotusta ruokamenoihin.

"Yhä isompi joukko kuluttajia on valveutuneita, he ovat valmiita maksamaan kotimaisesta tuotteesta enemmän sen sijaan, että he ajaisivat halvimman hinnan perässä."

Pelkästään valveutuneet kuluttajat eivät toki pysty ratkaisemaan tilannetta maataloustuottajan eduksi, vaan tarvitaan järeämpiä toimia ja sekä keskusliikkeet että meijerit mukaan, jotta maidontuottajien ja muiden maataloustuottajien ahdinko helpottaa, sanoo Hämäläinen.

Hän on tuottajien lisäksi huolissaan koko maan huoltovarmuudesta, jos maataloustuottajat ajetaan ahdinkoon ja kotimainen tuotanto loppuu tai hiipuu.

Hämäläisen perustaman adressin löydät täältä https://www.adressit.com/olen_valmis_maksamaan_010_lisaa_kotimaisesta_maitolitrasta.