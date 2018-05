Lähiruokaan keskittyvän BelOrtan huutokauppa Belgiassa tavoittelee tuottajille korkeinta hintaa

Euroopan suurimpiin kuuluvassa vihannes- ja hedelmähuutokaupassa, Belgian BelOrtassa, käy kuhina. Perjantai on suosittu kauppapäivä.

Tänään on tarkoitus myydä yli 3 000 tonnia vihanneksia ja hedelmiä.

Huutokauppasalin keskipisteenä ovat taulut, joilla välkkyvät tiedot tomaattien hinnasta, laadusta ja määristä. Hinta vaihtelee kellossa suurimmasta pienimpään.

Sali on täynnä tietokoneita, joiden äärellä ostajat odottavat oikeaa hetkeä painaa nappia.

Täsmällinen ajoitus on valttia: jos ostaja painaa nappia liian aikaisin, tuotteista saattaa joutua pulittamaan keskihintaa enemmän. Jos kuitenkin joku ennättää ensin, hyvä ostotarjous on saattanut mennä jo sivu suun.

"Kellon toiminta perustuu puhtaasti kysynnän ja tarjonnan tasapainoon. Hinta tuotteille tulee aina kellosta", BelOrtan yhdyskuntasuhdejohtaja Luc Peeters selventää.

"Täällä tuottajat saavat paremman hinnan kuin perinteisissä neuvotteluissa. Niissä suurilla ketjuilla on turhan paljon valtaa päättää, ja tuottajat jäävät altavastaajiksi."

BelOrtan toiminnassa on mukana toistatuhatta tuottajaa Belgiasta ja Hollannista. Jäsenyys edellyttää reilun sadan euron kerran maksettavaa pääsymaksua, josta tuottaja saa kuuden prosentin korkoa.

Tuottaja Peter Verschaeren on ollut tyytyväinen osuuskunnan toimintaan.

"Huutokauppa on toiminut hyvin, joskin tuotteiden hinnoissa on välillä suurta vaihtelua. Keskiarvo on ollut kuitenkin kelpo", Verschaeren toteaa.

Hän tuottaa salaattia uudistetussa kasvihuoneessaan vain muutaman kymmenen kilometrin päässä BelOrtan varastoista.

"Osuuskunta tarjoaa tuotteilleni kysynnän ympäri Eurooppaa. Minulle markkinat ovat avautuneet esimerkiksi Saksassa kotimaan lisäksi."

BelOrtan tuotteista valtaosa viedään Belgian ulkopuolelle. Eniten kasviksia menee Saksaan ja Ranskaan, mutta myös Japaniin, Kreikkaan ja Italiaan.

Kotimaan ostajat ovat suuria vähittäismyyjiä. Suurille ruokaketjuille, kuten ranskalaiselle Carrefourille tai belgialaiselle DelHaizelle, menee noin 80 prosenttia kaikista kotimaahan myydyistä tuotteista.

Viljelijöiltä BelOrta edellyttää sitoutumista toimitusehtoihin ja laatuun. Tuotteet tuodaan tehtaille huutokauppaa edeltävänä päivänä, minkä jälkeen niille tehdään huolelliset laatutarkastukset.

"Meillä laatu tulee aina ensin. Kaikki tuotteet käydään lävitse."

"Emme panosta määriin. Haluamme, että tuottajat voivat investoida toimivaan tuotantoketjuun ja lähiruuan laatuun", Peeters sanoo.

Peeters uskoo, että sähköisessä huutokauppajärjestelmässä on hedelmä- ja vihannesmyyntien tulevaisuus. Puhelin ei taivu palvelemaan samoja asiakasmääriä yhtä tehokkaasti.

Huutokauppajärjestelmä tavoittaa päivässä 400 ostajaa.

Ennätykset saattavat rikkoutua pian, sillä BelOrtassa on alkamassa kiireinen mansikkasesonki. Herkästi pilaantuvat marjat pitää saada kuluttajalle mahdollisimman nopeasti.

"Jo puolet belgialaisten kauppojen vihanneksista ja hedelmistä ostetaan huutokaupalla. Siksi meilläkin kapasiteetti kasvaa vuosi vuodelta", Peeters lisää.