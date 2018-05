Heikkilän Juustolan karjan väkirehuannos pienenee ja heinän syönti lisääntyy

Pälkäneellä Heikkilän Juustolan 20-päinen lypsykarja on kevään aikana siirtynyt kohti grass fed -ruokintaa, eli lajityypilliseen karkearehujen, kuten heinän syöntiin ilman väkirehujen ruokkimista, kertoo tilan isäntä Pekka Moisio.

Lypsykarjan maidosta valmistetaan erilaisia juustoja ja hapanmaitotuotteita.

Moisio arvioi, että Heikkilä on Suomen ainoa juustola, jonka maito tulee grass fed -ruokituilta lehmiltä.

"Heinä on märehtijälle luonnollisinta ravintoa ja sen avulla lypsylehmä tuottaa sekä puhtaimman että aidoimman mahdollisen raaka-aineen", toteaa Moisio.

Hän myös kertoo, että esimerkiksi Keski-Euroopassa juustoloiden karja syö pääsääntöisesti heinää, siellä ei säilörehua tehdä ollenkaan siinä laajuudessa kuin Suomessa.

Miksi Heikkilässä ruokintaa päätettiin muuttaa? Nyt jo on tiedossa, että karjan tuotoskilot tulevat laskemaan. Tähän asti karja on tuottanut yli 12 000 kiloa per eläin per vuosi.

"Määrä ei saisi olla tuotannon tärkein mittari. Haluamme tuottaa ihmisille makuelämyksiä, mutta myös kunnioittaa raaka-aineen alkuperää, eli lehmää"

Lypsylehmien korkea maitotuotos saavutetaan eläinaineksen jalostuksen lisäksi tehokkaalla ruokinnalla.

Lypsylehmän ruokinnassa väkirehupitoisuus on tuotosseurantakarjoissa tällä hetkellä noin 45 prosenttia, naudan lajityypillistä ruokavaliota tämä ei vastaa, Moisio huomauttaa.

Märehtijälle lajityypillinen ruokavalio on heinävaltainen ja hitaasti sulava.

Moisio kertoo, että ruokinnan muutoksesta keskustellaan sekä eläinlääkäreiden että lypsykarjaa pitävien kollegoiden kanssa. Muutos on toteutettu niin, että eläimet eivät kokisi tarpeetonta stressiä.

Tähän mennessä väkirehuannosta on vähennetty neljänneksellä ja säilörehua on korvattu heinällä.

"Muutoksen kokonaistaloudellisia vaikutuksia ei kukaan pysty vielä arvioimaan. Odotan, että esimerkiksi eläinlääkärikulut tulevat pienenemään rehukulujen lisäksi", sanoo Moisio.