Ensimmäinen erä suomalaista sianlihaa saapui lentorahtina Kiinaan

Ensimmäinen erä suomalaista sianlihaa HK Scanin Forssan yksiköstä on saapunut Kiinaan Pekingiin.

HK Scan juhlisti erän saapumista Kiinassa perjantaina yhdessä asiakkaan Twistar Incin kanssa Suomen Kiinan suurlähetystössä.

Twistar Incin toimitusjohtaja David Shen muisteli vierailujaan Suomeen ja kiitteli eläinten hyvinvoinnin korkeaa tasoa sekä maailmanluokan tuotantoketjua alusta loppuun.

Kiina on maailman suurin sianlihamarkkina. Ensimmäisenä vuonna HK Scanin tavoitteena on toimittaa runsaat kolme miljoonaa kiloa sianlihaa Kiinaan. Vuoteen 2020 mennessä vienti on tarkoitus triplata.