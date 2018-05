Pullukka kesäkuntoon -projektiin haki yli sata ylipainoista hevosta

Suomessa on noin 70 000 hevosta. Arvioiden mukaan niistä jopa noin viidennes on ylipainoisia, Raisioagro kertoo tiedotteessaan. Suomenhevosista ylipainoisia on jopa puolet.

Ylipaino altistaa hevosen esimerkiksi kaviokuumeelle ja muille aineenvaihduntasairauksille sekä rasittaa niveliä ja jänteitä.

Raisioagron hevosrehujen asiantuntijat etsivät helmikuussa kahta pullukkahevosta osallistumaan laihdutusprojektiin. Mukaan haki yli sata ylipainoista kaviokasta.

Valituiksi tulivat Minna Heikkisen omistama, kouluratsastuksessa kilpaileva suomenhevostamma Anisian Balladi sekä Jutta Imanin shetlanninponitamma Ceana Stone eli Hertta, jolla on takanaan vakuuttava ura raviponina.

Niiden laihdutustarinaa seurataan Norra-hevosrehujen Facebook-sivuilla. Tavoitteena on antaa muillekin hevosenomistajille vinkkejä hevosensa kuntoon saamiseksi.

"Tietoa ylipainon aiheuttamista riskeistä ei välttämättä tunnisteta, eikä tiedetä, miten rakentaa ylipainoiselle hevoselle sopiva ruokinta", Raisioagron hevosrehujen kehityspäällikkö Katri Virtanen sanoo.

Hän korostaa, että hevosen laihduttaminen vaatii omistajaltaan itsekuria, tietoa ruokinnasta ja ruokintatavoista sekä lihavuuskunnon tunnistamista.

Omistaja tekee toisinaan ruokinnan valinnat myös tunteella.

"Tavallisesti omaa hevosta nähdään lähes päivittäin, jolloin hevosessa tapahtuvia hitaita muutoksia ei havaita ajoissa. Yleistä on myös oman hevosen liikunnan rasituksen yliarviointi, jolloin ruokinta on lähtökohtaisesti tarvetta suurempaa", Virtanen toteaa.

Ensimmäisenä askeleena hän korostaa karkearehun analysoinnin merkitystä.

Heinän sisältämä energiamäärä voi vaihdella rajustikin, samoin sen sulavuus.

"Heinän analysointi on erityisen tärkeää juuri lihavuuteen taipuvaisille tai vähän liikkuvilla hevosilla. Vasta analyysin perusteella voidaan suunnitella karkearehun kanssa soveltuva ruokinta ja laskea tarkemmin, mitä ravintoaineita hevonen heinästä saa."