Urakointi on maatilojen yleisin sivuelinkeino – tuo rahaa yli 7 000 tilalle

Luonnonvarakeskuksen (Luke) mukaan vuonna 2016 noin 14 200 maatilaa harjoitti muuta yritystoimintaa maa- ja puutarhatalouden ohella. Yleisin muun yritystoiminnan muoto on urakointi, jota harjoitti yli 7 000 tilaa.

Yleisin urakoinnin muoto on maatalouskoneurakointi. Myös lumen auraus, teiden kunnossapito, maanrakennustyöt ja metsätyökoneurakointi ovat yleisiä muun yritystoiminnan muotoja.

Muuta yritystoimintaa harjoittavien tilojen määrä on vähentynyt kaikkiaan noin 2 500 tilalla eli kahdella prosentilla vuodesta 2013, jolloin muuta yritystoimintaa tilastoitiin edellisen kerran.

Muun yritystoiminnan harjoittaminen vaihtelee paljon tuotantosuunnittain. Yleisintä muu yritystoiminta on tiloilla, joiden päätuotantosuunta on lammas-, vuohi- tai hevostalous. Monialaisten tilojen osuus on pienin lypsykarja- ja sikataloudessa. Monialaisten tilojen osuus on lisääntynyt edellisestä kyselykerrasta eniten kasvihuonetiloilla.

Monet maatilat hankkivat lisätuloja hyödyntämällä koneita silloin, kun niille ei ole maatalouskäyttöä esimerkiksi lumen aurauksessa talvella.

"Käytettävissä oleva aika vaikuttaa paljon mahdollisuuksiin harjoittaa muuta yritystoimintaa. Kotieläintuotanto on sitovaa ja työmäärä on suuri, mikä vähentää mahdollisuuksia muun yritystoiminnan harjoittamiseen", yliaktuaari Jaana Kyyrä Lukesta kommentoi tiedotteessa.

Muun yritystoiminnan parissa tiloilla teki töitä vuonna 2016 noin 23 000 henkilöä, joista noin puolet oli viljelijöitä tai yhtymien osakkaita. Palkattua työvoimaa muu yritystoiminta työllisti 7 600 ja perheenjäseniä yli 4 000. Muu yritystoiminta työllisti noin 20 prosenttia vähemmän henkilöitä vuonna 2016 kuin vuonna 2013.

Muussa yritystoiminnassa työskentelevien henkilöiden määrä on suurin Pohjanmaalla. Siellä muussa yritystoiminnassa työskentelee erityisesti palkattua työvoimaa enemmän kuin muilla alueilla.