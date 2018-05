Arla nostaa Ruotsissa maidon tuottajahintaa 9,7 äyrillä kilolta – "Näkymät ovat positiiviset"

Meijeriosuuskunta Arla nostaa maidon tuottajahintaa Ruotsissa 9,7 äyrillä eli noin sentillä kilolta. Hinnankorotus tulee voimaan kesäkuun alusta.

Arlan maidon vientikysyntä on kasvanut ja siihen on vaikuttanut pitkään jatkunut kylmä kevät tietyissä osissa Eurooppaa. Kylmä kevätsää on vähentänyt tuotantoa ja luonut eritoten teollisuustuotteiden markkinoilla pulaa maitotuotteista.

Tämä yhdessä kasvaneen vientikysynnän kanssa tukee hinnankorotusta tuottajille. Myös maitojauheen kysyntä on ollut odotettua vahvempaa.

"Näkymät maitomarkkinoilla ovat tulevina kuukausina positiiviset", arvioi Arla Ruotsin johtaja Patrik Hansson lehdistötiedotteessa.

Arlan luomumaidon tuottajahinta pysyy ennallaan.

Arla Suomen toimitusjohtaja Kai Gyllström pitää Arla Ruotsin päätöstä tervetulleena uutisena paikallisille maidontuottajille:

"Markkinatilanteen koheneminen on hyvä signaali myös meille Suomeen. Maitomarkkina ei Suomessa elä samassa syklissä emmekä siksi voi arvioida maidon tuottajahinnan kehitystä Suomessa. Toimimme markkinatilanteen mukaan", Arla Oy:n Gyllström kommentoi Maaseudun Tulevaisuudelle.

Arlalla on Suomessa noin 600 maidontuottajaa. Yhtiö on hankkinut myös uusia luomumaidon tuottajia Suomessa. Arla Oy on osa maidontuottajien omistamaa kansainvälistä Arla Foodsia.

Arlan hinnankorotuksesta uutisoivat muun muassa Lantbrukets Affärstidning ja Jordbruksaktuellt.

Arlan tuottajahinta tavanomaiselle maidolle on 312,6 äyriä kilolta eli noin 31 senttiä kilolta. Ekologisesti tuotetun maidon hinta on Jordbruksaktuellt-lehden mukaan 411,9 äyriä kilolta.

Arla Foods -konserni kasvatti liikevaihtoaan viime vuonna 8,1 prosenttia 10,3 miljardiin euroon. Nettovoitto oli 2,8 prosenttia liikevaihdosta ja maidontuottajille maksettava maidonhinta oli keskimäärin 38,1 senttiä kilolta.