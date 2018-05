Tyrnäväläinen perunan- ja viljanviljelijä toivoo nyt ”sievää sadetta”

Maa pöllysi maanantaina Tyrnävän Jokisillan kylällä, kun viljan- ja perunanviljelijä Heikki Rekinen äesti veljensä peltoa kylvökuntoon.

Hannu-veli kylvi samaan aikaan viereistä lohkoa.

Heikillä ja Hannulla on molemmilla omat maatilansa, mutta peltotyöt he tekevät yhdessä. Mukana on myös heidän eläkkeellä oleva isänsä.

Rekiset aloittivat toukotyöt kynnöillä kaksi viikkoa sitten.

”Kylvöt ovat loppusuoralla. Seuraavaksi istutetaan pottua”, Heikki Rekinen kertoo.

Hänellä itsellään on 86 hehtaaria, josta noin kahdeksalla hehtaarilla kasvaa ruokaperunaa, lopuilla ohraa ja kauraa.

”Nyt on ollut hyvä kevät. Sade ei ole keskeyttänyt töitä”, Rekinen iloitsee.

Nyt hän toivoo ”sievää vesisadetta”. Hellettä viljelijä ei kaipaa, vaan parikymmentä astetta riittää mainiosti.

Rekinen on hyvillään kasvukauden alusta.

”Innolla aina odottaa, että pääsee peltoa hämmentämään”, hän hymyilee.

Kivet saavat pellosta kyytiä, mutta kuovin pesä keskellä peltoa on säästetty ja merkattu varottavaksi.