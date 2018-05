Suomen juhlakaski syttyy perjantaina Padasjoella metsäpalovaarasta huolimatta

Suomen juhlavuoden kaski poltetaan kuivuudesta ja metsäpalovaarasta huolimatta. Metsähallitus varoittaa, ettei avotulta saa tehdä tällä hetkellä edes rakennetuille tulipaikoille. Sen sijaan ammattilaisten ohjaamia metsien ennallistamispolttoja voidaan tehdä metsäpalovaarasta huolimatta.

Metsähistorian seuran puheenjohtaja Antti Koskimäki on ilahtunut suotuisista olosuhteista. Satavuotiaan Suomen juhlakasken polttoa on odotettu viime vuoden heinäkuusta saakka. Siitä asti on ollut liian kosteaa.

Koskimäen mukaan valmistelut polttoa varten tehdään erityisellä huolella. Palokunta muun muassa kastelee paloalueen ympäristöä. Reilun hehtaarin kokoisen kaskialueen ympärille on jo viime vuonna raavittu kaivinkoneella sadan metrin levyiset suojavyöhykkeet.

Poltettavalla alueella on noin sata kuutiota puutavaraa, joten odotettavissa on näyttävä roihu.

Kaski syttyy perjantaina puoliltapäivin. Ilmatieteen laitos lupaa ajankohtaan maltillista tuulta, noin 1–2 metriä sekunnissa. Rajana turvalliselle poltolle pidetään 4 metriä sekunnissa puhaltavaa tuulta.

Metsähistorian seura on kerännyt paikalle toistakymmentä henkeä talkooväkeä. Mukaan voi ilmoittautua vieläkin. Lisäksi paikalla on palokunta sekä asiantuntijoita Metsähallituksesta ja Luonnonvarakeskuksesta. Alueelle on laadittu pelastussuunnitelma ja yleisölle osoitetaan turvallinen paikka katsoa palon etenemistä. Metsähallitus on valjastanut myös porukan kasken jälkivartiointiin.

"Se on vähän kuin lätkänpeluuta, kuumaa ja kovaa työtä. Vaihdetaan ketjua välillä, jotta työ sujuu", Koskimäki kuvailee.

Mikäli kaikki sujuu suunnitelmien mukaan, polton jälkeen hehtaarin alalle viljellään kaskiruista. Myöhemmin alalle istutetaan metsää, josta tulee Luonnonvarakeskuksen metsäntutkimuksen koeala.