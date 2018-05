Micke Godtfredsenin juttu virolaisesta maitotilasta voitti maataloustoimittajien juttukilpailun

Ruotsinkielisen tuottajaliiton lehdessä Landsbygdens Folkissa viime marraskuussa julkaistu juttu ”Joakim Helenius vill sälja estniska mjölkprodukter i Finland och Sverige” voitti Maataloustoimittajat ry:n kirjoituskilpailun viime vuoden parhaana juttuna. Jutun on kirjoittanut lehden päätoimittaja Micke Godtfredsen.

Godtfredsenin mukaan viljelijöiden on tärkeä tietää, mitä Virossa maitosektorilla tapahtuu. "VIrolaiset tuottavat maitoa 25 eurosentillä per litra. Osasyynä on neuvostokommunismin kollektivisointi. Virossa on isoja tiloja valmiina", Godtfredsen sanoo.

Tuomaristoon kuuluivat ProAgrian viestintäjohtaja Suvi Anttila, edellisvuoden voittaja, toimittaja Tuulikki Viilo Maaseudun Tulevaisuudesta ja Maataloustoimittajien puheenjohtaja Markku Pulkkinen. Tuomariston mukaan voittojuttu on mielenkiintoinen sekä sujuva ja helposti luettava kokonaisuus Viron maitobisneksestä.

Godtfredsen sai palkinnoksi voitostaan 600 euron matka-apurahan maataloustoimittajien kansainväliseen kongressiin Hollantiin.

Kirjoituskilpailu on Maataloustoimittajien vuotuinen perinne, jolla kannustetaan jäseniä hankkimaan palautetta jutuistaan ja osallistumaan maataloustoimittajien kansainvälisen järjestön, IFAJ:n, kirjoituskilpailuun. Voittanut juttu on lähetetty kilpailemaan kansainvälisessä kilpailussa, jonka voittaja palkitaan heinäkuussa IFAJ:n maailmankongressissa Hollannissa.

Tällä kertaa Suomen kilpailuun osallistui kahdeksan toimittajaa.

Lue voittajajuttu tästä http://www.landsbygdensfolk.fi/lf_nyhet.asp?id=5544