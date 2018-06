"Menee viljelijöiden kiusaamisen puolelle" – MTK:n Marttila teilasi EU-komission maataloustukiehdotuksen

MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila pettyi komission tuoreeseen cap-kantaan.

"Tämä menee viljelijöiden kiusaamisen puolelle. Periaatteessa esityksessä annetaan kansallista valtaa, mutta samalla vedetään liinat kiinni ja siirrytään pikkutarkkaan ohjaukseen. Nyt ei olla ottamassa yksinkertaistamisen suhteen askelia, vaan tuomassa ehtoja lisää. Se on poliittisesti mahdoton yhtälö."

Komission tiedonanto viime marraskuussa lupaili jäsenmaille yksinkertaista hallintoa ja enemmän liikkumatilaa päättää omista tukitoimistaan. Valmistelussa nämä ovat unohtuneet, Marttila harmittelee.

EU:n komissio laati listan uusia vaatimuksia viljelijöille maataloustukien saamiseksi. Samaan aikaan taustalla vaikuttavat myös leikkaukset maatalousbudjettiin ja erityisesti maaseudun kehittämisvaroihin.

MTK:n mukaan tämä johtaa siihen, että pitkään jatkunut työ ympäristönsuojelun ja kotimaisen ruuan turvaamiseksi uhkaa valua hukkaan.

"Kun vaatimuslista on aiempaa pidempi ja yksityiskohtainen, on suurena vaarana, että viljelijän näkökulmasta seuraavan ohjelmakauden tukikokonaisuus on entistä monimutkaisempi. Valvontojen ja sanktioiden määrä uhkaa kasvaa myös merkittävästi. Ainoa yksinkertaistaminen koskee EU-komission omaa työskentelyä", järjestö sanoo tiedotteessaan.

Marttila vahvistaa mielipiteen.

"Uusi lainsäädäntöesitys ei tarjoa eväitä kestävän ruuantuotannon edistämiseen. Nyt pitäisi keskittyä olennaiseen - cap-laiva on ajautunut kurssistaan."

Marttila muistuttaa, että maatalouspolitiikan uudistaminen on vasta alussa.

"EU-instituutioissa pitää rauhoittua. Täytyy muistaa, että maatalouden kannattavuus on edelleen kestämättömällä tasolla."