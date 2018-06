Hetkellisen ylitarjonnan riski on mansikassa tänä vuonna suuri: "Markkinointi on aloitettava välittömästi"

Ennätyskuivan toukokuun seurauksena mansikat kypsyvät tänä vuonna poikkeuksellisen aikaisin. Samalla sesongista uhkaa tulla lyhyt.

"Hetkellisen ylitarjonnan riski on tänä vuonna suuri, jos mansikoiden myyntisesonki ajoittuu tiloilla samaan ajankohtaan", espoolainen mansikanviljelijä Yrjö Rossi arvioi.

Hänen mukaansa kuluttajille on kerrottava asiasta välittömästi.

"Mainonnan aloittamisesta kestää usein reilu viikko ennen kuin kuluttajat ovat valmiina sesonkiin."

Rossin mukaan mainonta on useina vuosina aloitettu liian myöhään.

Markkinoinnin merkitys korostuu poikkeuksellisen aikaisen ja lyhyen myyntisesongin vuoksi. Riski on, että osa kuluttajista jää kokonaan ilman mansikoita.

"Kaikki pakastus-, jalostus- ja myyntikanavat on otettava käyttöön. Tässä tarvitaan kaikkien mansikanviljelijöiden sekä Hedelmä- ja Marjanviljelijäin liiton työpanosta", hän korostaa.

Rossin mukaan sato uhkaa jäädä tänä vuonna hieman keskimääräistä pienemmäksi.

"Viime syksyn märkyys ja sen jälkeiset kylmät pakkaset ovat aiheuttaneet paikoitellen talvituhoja. Toukokuun kuivuus on lisännyt moninkertaisesti kastelun tarvetta ja tuotantokustannuksia."

"Riski on, että sato jää pieneksi ja hinta laskee mahdollisen ylitarjontapiikin seurauksena. Matala hinta ja korkeat tuotantokustannukset eivät ole ihanteellinen yhdistelmä mansikanviljelijälle", Rossi kertoo.

Edellisistä sateista on paikoitellen aikaa jopa yli kuukausi. Kuivuus on tehnyt mansikanviljelijöiden työpäivistä pitkiä ja kiireisiä. Kuivuudesta on osin myös hyötyä: kuivuus ja viileät yöt ovat laskeneet kasvuston tautipainetta.

"Mansikan kukka on tällä hetkellä erittäin terve."

Rossi toivoo, että lyhyestä sesongista huolimatta mahdollisimman moni kuluttaja ehtii ostaa kotimaista mansikkaa.

"Suomalainen mansikka on puhdas ja hyvänmakuinen", hän sanoo.

Mansikan satokausi alkaa tänä vuonna puolitoista viikkoa etuajassa.

"Aikaisimmat lajikkeet kypsyvät monella tilalla jo viikon kahden sisällä", Hedelmän- ja Marjanviljelijäin liiton toiminnanjohtaja Miika Ilomäki kertoo.

"Pääsatokauden kovin myyntikausi alkaa todennäköisesti juhannusviikolla ja kestää heinäkuun alkuviikoille."

Ilomäen mukaan poikkeuksellisen aikainen myyntikausi voi tulla monelle kuluttajalle yllätyksenä.

"Viime vuonna satokausi alkoi noin kaksi viikkoa normaalia myöhempään. Tänä vuonna tilanne on täysin päinvastainen, sillä satokausi on poikkeuksellisen aikainen ja nopea", Ilomäki kertoo.

Ilomäki on luottavainen siihen, että mansikkamarkkinoilla kauppa käy tänä vuonna hyvin. Liitto ja viljelijät ovat hänen mukaansa olleet hereillä markkinoinnin suhteen.

"Kotimaisen mansikan kysyntä on onneksi kovaa. Useat tilat ovat saaneet ennakkotilauksia kuluttajilta", Ilomäki huomauttaa.

"Median uutisointi on myös auttanut viestin viemistä kuluttajille."

Poikkeuksellisen kuiva toukokuu on osaltaan verottanut mansikkakasvustoja.

"Aivan ennätyssatoihin tuskin päästään tänä vuonna", Ilomäki kertoo.