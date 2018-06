Viljan sadosta jo viidennes menetetty

Kuiva ja lämmin sää on leikannut kevätviljojen sato-odotuksia jo viidenneksen keskimääräisestä, Pro Agria arvioi tuoreessa kasvutilannekatsauksessaan.

Kuivuudesta on kärsitty lähes koko maassa.

Erityisen huonosti vilja on orastunut Etelä-Suomen rannikkoalueella, Uudellamaalla, Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa. Muuallakin on ongelmia.

Pro Agrian mukaan tilanne on huolestuttava. Vaikka osassa maata nyt on saatu sateita, kuivimmille alueille ei sääennusteiden mukaan ole odotettavissa vettä ennen juhannusta.

Kuivuuden haittoja on yritetty torjua jyräämällä erityisesti viimeisiä kylvöksiä. Keinot tilanteen helpottamiseksi ovat kuitenkin vähäiset.

Puutarha- ja perunaviljelmillä kuivuutta on torjuttu sadetuksin, mutta myös niillä satomäärä on jo leikkautunut.

Kuivuus on alkanut koetella myös syysviljakasvustoja, joiden kasvu arvioidaan enää välttäväksi lähes koko maassa.

Monivuotisista peltokasveista parhaiten kevään kuivuudesta on selvinnyt kumina.

Uudet nurmet ja laitumet ovat alkaneet kärsiä kuivuudesta lähes koko maassa. Etelä-Suomessa ongelmia on myös vanhoilla nurmilla. Maan keski- ja pohjoisosissa kasvu on vielä normaalia.

Säilörehun korjuu alkoi Etelä-Suomessa viime viikon lopulla. Maan keskiosissa korjuu on alkamassa viikon kuluessa, Lapissa juhannusviikolla.

Laidunkausi alkoi suuressa osassa maata toukokuun puolivälissä. Pohjanmaan rannikkoalueen kuivuudesta kärsiville laitumille karja voitiin päästää vasta viikko sitten.

Avomaan varhaisperunoiden nostot aloitettiin viime viikolla Lounais-Suomessa. Muualla Etelä-Suomessa varhaisperunaa päästään korjaamaan tällä viikolla ja pohjoisimmillakin tuotantoalueilla ennen juhannusta.

Lämmin sää on jouduttanut varhaisvihannesten valmistumista, mutta myös aiheuttanut viljelijöille paljon lisätyötä. Kastelulaitteet on jouduttu pitämään käynnissä täysillä ja kasvustojen päältä on kuumimpina päivinä täytynyt poistaa harsot. Lämpöaalto on saanut myös tuholaiset liikkeelle.

Liika kuumuus ei ole hyväksi vihanneksille, jotka kasvavat parhaiten viileämmässä, pilvipoutaisessa säässä.

Ensimmäiset kiinankaalit ja varhaiskaalit päästiin korjaamaan avomaalta viime viikolla, noin viikko etuajassa tavanomaiseen verrattuna. Rapean keräsalaatin satokausi on pian alkamassa.

Juhannusta kohden varhaisvihannesten satomäärät kasvavat.

Ensimmäisiä avomaan mansikoita on päästy poimimaan Lounais-Suomessa. Muualla Etelä-Suomessa harsolla suojatuissa mansikkakasvustoissa satokausi alkaa viikon kuluessa.

Mansikka on kukkinut hyvin samanaikaisesti eri puolilla maata, joten pääsatokausi jää tavanomaista lyhyemmäksi.

Herukoiden kukinta on päättynyt Pohjois-Suomea myöten. Herukat kukkivat runsaasti, mutta pölyttymistä ei vielä pystytä arvioimaan.

Myös omenoiden kukinta on päättynyt. Kasvustojen pölyttyminen arvioidaan tyydyttäväksi.