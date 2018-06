Pisama-lehmä on poikinut jo 15 kertaa – "Se on viisas ja vaatii rapsuttelua"

Nilsiän Laitisenmäen kylällä maitotilaa pitävien Pentti ja Riitta Pasasen 17-vuotias Pisama-lehmä on poikinut 15 kertaa, ja maanantaina se siemennettiin jälleen.

"Jos vielä 16. kerran poikisi", Pentti Pasanen toivoo.

Holstein-rotuinen Pisama on isännän mukaan puolensa pitävä ja viisas.

"Se on emännän lemmikki. Vaatii aina rapsuttelua."

15 poikimakertaa on lypsylehmälle harvinaista. Pro Agrian mukaan vuonna 2016 keskipoikimakerta oli 2,41.

Pasasen mukaan kestävyyden salaisuus on geeneissä.

"Se on syntynyt onnellisten tähtien alla."

Pitkän iän on isännän mukaan mahdollistanut myös se, ettei lehmä ole lihonut umpiaikoina.

Pisamasta tuli huhtikuussa 150-tonnari eli se on lypsänyt 150 000 kiloa maitoa elämänsä aikana.

Pasanen on tehnyt maidontuottajana jo 40-vuotisen uran.

Tilalla on vuonna 2000 rakennettu parsinavetta, jossa on keskimäärin 48 lypsävää. Vuosittainen keskituotos on ollut noin 11 000 kiloa lehmää kohti.

Pasasen lehmät viettävät kesän laitumella.