Eviran raportti paljastaa: Turkistiloilla havaitut puutteet vähentyneet merkittävästi

Turkistiloilla havaitut puutteet ovat vähentyneet merkittävästi viranomaistarkastuksissa.

Asia ilmenee Eviran tänään julkaisemasta "Eläinten hyvinvoinnin valvonta 2017" -raportista.

Viranomaiset tarkastivat viime vuonna 34 turkistilaa, joista 23 prosentilla havaittiin puutteita. Viiden edellisen vuoden aikana laiminlyöntejä on esiintynyt 25–66 prosentilla tarkastetuista turkistiloista. Joukossa oli kaksi ilman elinkeinon sertifiointia toimivaa turkistilaa, joista molemmilla havaittiin laiminlyöntejä.

"Tarkastustulokset ovat parantuneet nyt oikeaan suuntaan. Tuottajat ovat tehneet kovasti töitä eläinten hyvinvoinnin eteen viime vuosina ja aikaisemmat tarkastustulokset turkistiloilta on huomioitu. Toimintamalli, jossa eläinten hyvinvointi on keskiössä joka päivä, on kaiken tekemisen perusta tiloilla", turkiseläinten kasvattajia edustavan ProFurin eläinlääkäri Johanna Korpela toteaa.

Havaitut puutteet ja laiminlyönnit liittyivät yleensä pitopaikan pohjan tai lattian ja häkkien verkkopohjan kuntoon sekä pitopaikan rakennusten ja laitteiden kuntoon ja turvallisuuteen.

Sairastuneista ja vahingoittuneista eläimistä ei aina huolehdittu asianmukaisesti. Sopivan pureskelu- ja virikemateriaalin puutetta sen sijaan havaittiin vain yhdellä turkistilalla, vaikka se aiempina vuosina on ollut yleinen ongelma.