Pantterilaikkua ohrissa

Ohrakasvustoissa on viimeisen viikon aikana tullut esiin pantterilaikun (aiheuttaja Ramularia collo-cygni) oireita muun muassa Hämeessä ja Varsinais-Suomessa. Ensioireet ovat tumman ruskeita 1-2 mm:n mittaisia lehtisuoniin rajoittuvia laikkuja. Naapurilaikut yhdistyvät taudin edetessä ja muodostavat laajempia tummia alueita. Vähitellen tummien laikkujen ympärille muodostuu vaaleita, kellertäviä alueita. Vioitukset muistuttavat verkkolaikun ja ohran tyvi- ja lehtilaikun oireita.

Suomessa taudinaiheuttaja on eristetty ensi kerran vuonna 2001. Toistaiseksi se ei ole kuitenkaan aiheuttanut epidemioita ja merkitys on ollut vähäinen. Nyt esiin tulleet tartunnat ovat voimakkaita ja vaikutus satoon on ilmeinen. Alueilla, joilla taudinaiheuttaja on yleinen, on pantterilaikun arvioitu aiheuttavan keskimäärin 10 %:n vuosittaisen sadonmenetyksen. Tähkimisen alussa tehty fungisiditartunta torjuu pantterilaikkua, joka tulee usein kasvustossa esiin vasta myöhemmin kasvukaudella. Suomessa viljelyssä olevien ohralajikkeiden kestävyydestä ei ole toistaiseksi tietoa. Luken tutkijat ovat kiinnostuneita mahdollisista havainnoista.

Kuva: Pantterilaikun oireita mallasohrassa Jokioisilla 8.8.2016 (Marja Jalli)

Luke Kasvinterveys

Marja Jalli

Erikoistutkija, tiimiesimies

Luke Kasvinterveys

Tietotie 4

31600 Jokioinen

+358 29 532 6168

marja.jalli@luke.fi

www.luke.fi

Principal Research Scientist

Natural Resources Institute Finland (Luke)

Plant Health

Tietotie 4

FI-31600 Jokioinen, FINLAND

+358 29 532 6168

marja.jalli@luke.fi

www.luke.fi