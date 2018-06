Suomen tiukat antibioottisäännöt mallina EU:n uudelle eläinlääkintäasetukselle

EU:n on koonnut yhteiset säännöt antibioottien ja muiden mikrobilääkkeiden käytölle eläinten lääkinnässä. Eläinlääkintäasetuksessa sallitaan kansalliset, tiukemmat säädökset niiden käytölle.

Päätös syntyi Suomen sekä neljän muun EU-maan – Hollannin, Itävallan, Ruotsin ja Tanskan – tiiviillä ja menestyksellisellä yhteistyöllä, todetaan maa- ja metsätalousministeriön tiedotteessa.

Nykyisellään EU-maiden kesken on huomattavia eroja eläinten lääkinnässä, koska lääkkeiden käytön sääntely on ollut jäsenvaltioiden omassa harkinnassa. Mikrobilääkkeiden käyttömääristä pitää tulevaisuudessa antaa myös eläinlajikohtaista tietoa.

Mikrobilääkkeillä hoidetaan bakteeri-, virus- ja sieni-infektioita. EU pyrkii näin rajoituksilla estämään puutteellisen hygienian ja puutteellisten eläintenpitokäytäntöjen paikkaamista lääkinnällä.

Antibioottiresistenssi on erittäin huolestuttava globaali uhka. Suomi on tehnyt pitkäjänteistä työtä eläinten hyvinvoinnin edistämiseksi ja eläintautien leviämisen estämiseksi, nämä ovat antibioottien käytön vähentämisen kannalta avainasioita, muistuttaa maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk) tiedotteessa.

Uusi asetus on hänen mukaansa selvä askel siihen suuntaan, että antibioottien käyttöä vähennetään EU:ssa entisestään kehittämällä parempia toimintamalleja.

"Suomessa lainsäädäntö on ollut tässä kohtaa selkeä ja ohjannut vastuulliseen lääkkeiden käyttöön. Tämän ansiosta antibioottien käyttö on meillä Euroopan alhaisimpien maiden tasolla. Antibioottien vähäinen käyttö on tuottajien, eläinlääkäreiden ja muiden eläinten kanssa työskentelevien ammattilaisten jokapäiväisen työn tulos."

Eläinlääkintäasetuksella säädellään eläinlääkkeen koko elinkaarta, eläinlääketoimijoiden valvontaa ja lääkkeiden käyttöä eläimille.

Asetuksella säädellään myös eläimille tarkoitettujen lääkkeiden valmistusta, myyntilupia, valvontaa sekä lääkkeiden käyttöä. Tavoitteena on lisäksi parantaa eläinlääkkeiden saatavuutta muun muassa sallimalla nettikauppa reseptittömillä valmisteilla.

Se astuu voimaan loppuvuodesta, mikäli jäsenmaiden ministerineuvosto ja Euroopan parlamentti hyväksyvät sen. Asetusta aletaan soveltaa kolmen vuoden kuluttua sen voimaantulosta.

Eläinlääkintäasetus on osa laajempaa niin sanottua eläinlääkepakettia, johon kuuluvat myös ehdotus EU:n lääkerehuasetukseksi sekä lääkeasetuksen muutosehdotus.