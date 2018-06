Toivo-hanke avaa tilojen ovet kuluttajille Keski-Suomessa

MTK-Keski-Suomen Toivo-hanke jalkautuu kesäkuukausina maakunnan karjatiloille. Hankkeella pyritään parantamaan maatilojen kilpailukykyä ja elinkelpoisuutta.

”Hankkeella on useita tavoitteita, joista yksi on kuluttajatyö. Maatilojen avointen ovien päivillä tuomme kuluttajat ja tuottajat yhteen”, projektityöntekijä Saara Patama kertoo.

Viime viikon keskiviikkona Toivo-hanke järjesti iltatilaisuuden Konnevedellä Juonolan emolehmätilalla.

Aurinkoinen ja tuulinen sää houkutteli iltapäiväpainotteiseen tilaisuuteen noin 150 vierailijaa.

Maatilapäivät ovat Pataman mukaan erinomainen tapa tiivistää kuluttajien ja maatalousyrittäjien vuoropuhelua.

”Lapset ovat todella kiinnostuneita eläimistä. Etenkin kotieläintilat ovat nykyään sen verran vähissä, että maaseudun lapsetkaan eivät välttämättä kohtaa tavallisesti kotieläimiä”, Patama pohtii.

”Ja kun mediassa on ollut aika ajoin hyvinkin negatiivista maatalousuutisointia, on tarpeen tuoda esiin maaseudun ja maatalouden myönteisiä puolia.”

Juonolan tilan pihamaalla paikalliset maatalousyrittäjät myivät tuotteitaan. Paikalla oli myös lasten kesäkahvio ja MTK-tietoa. 4H-talli Suopirtti järjesti talutusratsastusta lapsille.

”Myynnillisesti tällainen päivä on tilallemme merkittävä. Puotimme on kesäisin auki joka viikko ja talvisin joka toinen. Kesä on otollista myyntiaikaa, kun Konneveden asukasluku kaksinkertaistuu kesäasukkaiden myötä”, Juonolan tilan isäntä Antti Hytönen toteaa.

Hytönen pitää maatilojen avointen ovien päiviä tarpeellisina.

”Ihan varmasti mennään tällaisilla tempauksilla eteenpäin kuluttajien ja tuottajien vuorovaikutuksessa.”

Toivo-hankkeen maatilojen avointen ovien päiviä järjestetään Keski-Suomessa vielä kahdeksan.

Ovet ovat avoinna Vehkalan maitotilalla Pihtiputaan Muurasjärvellä 30.6., Markkulan maitotilalla Saarijärvellä 14.7., Paavolan maitotilalla Karstulassa 19.7., Mäentalon lammastilalla Luhangassa 21.7., Karjokosken maitotilalla Petäjävedellä 4.8., Kautian maitotilalla Viitasaarella 11.8. sekä Ruuska-Hereford-tilalla Viitasaarella ja Tuomelan maitotilalla Pihtiputaan Muurasjärvellä 25.8.