Sotkamolaisella maitotilalla todistettiin harvinaista perhetapahtumaa: "Se varmaan oli itsekin sitä mieltä, että tulipa niitä paljon"

Sotkamolaisella maitotilalla päästiin eilen maanantaina todistamaan harvinaista perhetapahtumaa, kun tilalla syntyi samalla kertaa kolme lehmävasikkaa.

Sotkamolainen Anna Rönty kertoo Maaseudun Tulevaisuudelle, että ensimmäinen vasikka syntyi kahdeksan aikaan maanantaina aamulla. Kaksi muutakin vasikkaa olivat päässeet maailmaan aamukymmeneen mennessä.

Vasikat syntyivät Röntyn mukaan helposti.

"Kun se ensimmäinen syntyi, se oli semmoinen taskuun sopiva. Arveltiin, että kyllä sieltä toinen tulee. Se, että sieltä tuli vielä kolmas, oli kyllä iso yllätys", tilan emäntä kertaa maanantaiaamun tapahtumia.

Aiemmin Röntyn tilalla ei ole todistettu vastaavaa iloista perhetapahtumaa. Parhaimmillaan lehmä on saanut tilalla kerralla kaksi vasikkaa.

"Tosi iloinen olen myöskin siitä, että ne olivat kaikki tyttövasikoita. Nehän olisivat voineet olla myös sekakolmoset, jolloin niistä ei olisi kenestäkään tullut lehmää. Nyt niistä kaikista tulee lehmät. Aivan hienoa. Tosi mukavaa", Rönty sanoo.

Kolmoset saanut Epsilon on Röntyn tilan vanhin lehmä. Seitsemättä kertaa poikinut noin yhdeksän vuoden ikäinen eläin on emännän mukaan todella tärkeä eläin. Se on nimittäin erään tytön hoitolehmä.

"Se on todella kesy. Tietysti se on ihan lypsylehmä, mutta se on myös osittain lemmikki", Rönty kuvailee Epsilonia.

Epsilon on aiemmin saanut kerralla vain yhden vasikan. Tilan isäntäväki ei osannutkaan aavistaa, että kerralla voisi syntyä kolme vasikkaa. Yhtä useampaa vasikkaa osattiin kuitenkin odottaa, sillä lehmän maha oli niin iso. Se, että vasikoita tuli lopulta kolme, yllätti tilalliset.

"Tämä oli ihan tosi yllätys. Ei tiedetty etukäteen", Rönty sanoo.

Isäntäväen lisäksi vasikoiden lukumäärä yllätti myös emolehmä Epsilonin. Ensimmäisen vasikan Epsilon hoiti hyvin, mutta sen jälkeen kaikki ei mennyt aivan suunnitelmien mukaan.

"Se alkoi kolmannen kohdalla jo vähän väsähtää. Se ei oikein nuollut sitä (vasikkaa) kunnolla. Minä jo ajattelin, että se hylkää ne kaksi muuta", Rönty nauraa.

Lopulta Epsilon alkoi hoitaa myös kahta muuta vasikkaa normaalisti.

"Mutta kyllä se varmaan oli itsekin sitä mieltä, että tulipa niitä paljon. Ainakin se näytti siltä, että kaikkiako näitä tässä pitää nyt ruveta hyysäämään", emäntä arvelee.

Sekä äitilehmä että vasikat Pii, Potenssi ja Pariton voivat tällä hetkellä Röntyn mukaan hyvin, kun synnytyksestä on kulunut reilu vuorokausi.

Lue lisää:

Paltamoon saatiin harvinaiset lehmäkolmoset: "Tunteella toimittiin, että jäivät henkiin"