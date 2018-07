Okra käynnistyy huomenna – palvelutalon asukkaat ottivat varaslähdön

Okra-messut järjestävä Lions Club järjesti kunnan palvelutalon asukkaille arjesta poikkeavaa ohjelmaa ja kutsui heidät käymään.

Kahdella tilataksilla saapuneet palvelutalon 20 asukasta kiersivät messualuetta avajaispäivän aattona, tiistaina. Ulkona oli täysi tohina, kun osastoja viimeisteltiin, mutta busseille annettiin tilaa.

Heikki Varho kertoi Lionsien puolesta messuista ja niiden historiasta. Lentokentälle on kokoonnuttu messujen merkeissä vuodesta 1980. Kävijämääräkin on kasvanut aina 80 000:een. "Meitä oripääläisiä on vain 1 400, jos sitäkään", vieraat kertoivat.

Isoja ovat koneet, kun auto ohitti keltaisen traktoririvistön, vieraat kommentoivat.

Perinnepihan traktoreista löytyi tuttuja merkkejä, Fordsoneja, Fergusoneja ja Nuffieldeja. Varho kertoo olevansa majorimiehiä.

Eläinosastoilla oli vielä tyhjää, vain kolme texel-lammasta katseli ohi ajavaa autoa.

Varhon mukaan vastaavia vierailuja on järjestetty myös aikaisemmille messuille. Halukkaita lähtijöitä tuntuu riittävän.

Kierros päättyi messuravintolaan ja talon tarjoamille makkaroille.