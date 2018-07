Okran näyttelyalue täyttyi vierailijoista: "Tänään vietämme vapaapäivää perheen kanssa"

Kasvinviljelijä Timo Elomaa saapui näyttelyyn Iitistä. Häntä kiinnostaa erityisesti uusien maatalouskoneiden kehityssuunta.

"Aina sitä etsii ratkaisuja kustannusten alentamiseksi. Uusien koneiden hintataso on kuitenkin sitä luokkaa, että niiden myötä kustannukset pikemminkin kasvavat", Elomaa toteaa.

Elomaa ei aio vierailla tänä vuonna Okran lisäksi muissa suurissa maatalousalan näyttelyissä.

"Isoissa näyttelyissä on todella paljon tarjontaa. Tänne tullessaan täytyy suunnitella tarkkaan, mitä aikoo tutkia."

Pienemmissä tapahtumissa, kuten peltopäivillä ja työnäytöksissä Elomaa vierailee kesän aikana mielellään.

"Peltopäivillä keskitytään kasvinviljelijän kannalta olennaisiin asioihin. Ne ovat hyviä tapahtumia asiantuntijoineen ja työnäytöksineen."

Loimaalainen sianlihantuottaja Kalle Mattila kierteli näyttelyaluetta aamupäivällä lastensa kanssa.

"Tänään vietämme vapaapäivää perheen kanssa. Tulen tänne yksin toisena päivänä tarkemmalle vierailulle", Kalle Mattila kertoo.

Perheen lapsia Hetaa, Aatia ja Onnia kiinnostaa eniten eläimet.

"Menemme katsomaan niitä seuraavaksi", kertoo 11-vuotias Heta Mattila.

Kalle Mattila aikoo tutustua näyttelyn konetarjontaan sekä verkostoitua yhteistyökumppaneiden ja tuttavien kanssa.

"Okra on hyvä näyttely. Tänne on mukava tulla perheen kanssa, kun kaikille on tarjolla jotain", Kalle Mattila sanoo.