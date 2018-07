Valio haluaa luoda lantaverkoston – hajautetuin ratkaisuin fosfori ja typpi kiertoon

Valio kutsuu toimijoita mukaan lantaekosysteemiin tehostamaan tuotantoeläinten lannan hyötykäyttöä. Työvälineeksi Valio on patentoinut viime vuonna uuden menetelmän, jolla lietelannasta saadaan puhdasta vettä sekä fosfori- ja typpilannoitejakeita.

Fosforin erottamisessa Valio hyödyntää osaamistaan maidon komponenttien käsittelystä.

Prosessiin voidaan liittää myös biokaasun tuotanto lannan kuivajakeesta ja muista maidonjalostusketjun sivuvirroista. Biokaasua voidaan hyödyntää muun muassa liikenteessä polttoaineena.

Nyt Valion tavoitteena on luoda verkosto, jossa eri toimijat etsivät yhdessä paikallisia ja keskitettyjä ratkaisuja lannan käsittelyyn. Tältä odotetaan merkittäviä positiivisia ympäristövaikutuksia.

Mukaan kutsutaan maatiloja, teknologiatoimijoita, kaasu- ja ravinnetoimialojen yrityksiä sekä tutkijoita, rahoittajia ja viranomaisia.

"Yhteistyö on ainoa tapa saavuttaa hallituksen asettama kiertotaloustavoite, jonka mukaan 50 prosenttia maatilojen lannasta on prosessoitava vuonna 2025. Valion kehittämän teknologiaratkaisun rinnalle tarvitaan ekosysteemi, jossa on monenlaisia toimijoita ja osaamista", Valion alkutuotanto- ja maidonhankintajohtaja Juha Nousiainen kertoo tiedotteessa.

Nousiainen uskoo, että verkostosta löytyisi myös uusia, hajautettuja ratkaisuja lannan käsittelemiseksi.

"Lietelanta on nykyisin yhtä aikaa sekä hyödyllinen lannoite että ongelma. Ongelmallinen se on siksi, että vetisen lietelannan säilytys ja levitys vaativat paljon säilytys- ja peltopinta-alaa ja karjakoon kasvaessa saattaa olla vaikeaa löytää riittävää maa-alaa."