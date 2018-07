Maatilojen määrä vähenee kolmen prosentin vuosivauhtia – viime vuonna jäljellä 50 500 tilaa

Vielä vuonna 2000 Suomessa oli 78 000 maatilaa. Viime vuonna niistä oli jäljellä 50 500, Luonnonvarakeskus Luke tiedottaa. Tilojen määrä vähenee noin kolme prosenttia vuodessa, kotieläintilojen tätäkin rivakammin. Esimerkiksi maitotiloja määrä kutistuu noin seitsemän prosenttia vuodessa.

Vaikka tiloja on entistä vähemmän, maataloustuotannon määrä on kutakuinkin ennallaan tilojen koon kasvaessa. Viime vuonna yhdellä tilalla oli peltoa keskimäärin 45 hehtaaria, kun vielä vuonna 2000 hehtaareita oli 28, Luke kertoo. Vastaavassa ajassa lypsykarjojen koko on lähes kaksinkertaistunut 38 lehmään.

Hehtaareiden ja lehmien määrän kasvusta huolimatta suomalaiset tilat ovat edelleen pieniä. Kaikista tiloista vain kymmenellä prosentilla oli yli sata hehtaaria peltoa. Vastaavasti yli 100 lehmän karjojen osuus oli noin viisi prosenttia. Näiden tilojen lehmät lypsivät runsaan viidenneksen koko Suomen maidontuotannosta.

Kokonaisarvolla mitattuna maidontuotanto on suomalaisen maatalouden merkittävin tuotantosuunta, Luke kertoo. Viime vuonna meijereihin toimitettiin maitoa lähes 2 300 miljoonaa litraa. Tämä on suurin piirtein saman verran kuin ennen Suomen liittymistä EU:hun. 40 prosentista raakamaitoa valmistettiin juustoja.

Viime vuonna lihaa tuotettiin lähes 400 miljoonaa kiloa, 5 miljoonaa kiloa vähemmän kuin vuonna 2016. Omavaraisuusaste oli 92 prosenttia

Kanat munivat 74 miljoonan munakilon edestä. Vuosina 2012–2017 tuotanto on kasvanut 18 prosenttia. Suomalaiset myös syövät kananmunia entistä enemmän.

Viime kasvukauden sateet liottivat viljojen kokonaissadon 2000-luvun surkeimmaksi 3,4 miljardiin kiloon.

Tänä vuonna pelloilla viljellään viime vuotta enemmän ohraa. Vastaavasti muiden viljojen sekä rypsin ja rapsin viljelyalat ovat pienentyneet.