Salmonellan sairastuttamalla emakkotilalla alkoi velkasaneeraus

Salmonellan runtelema varsinaissuomalainen sikatila on päässyt yrityssaneerausmenettelyyn. Varsinais-Suomen käräjäoikeus päätti menettelyn aloittamisesta kuukausi sitten, 14. kesäkuuta. Kolme velkojaa puolsi velallisen tekemää saneeraushakemusta.

Huhtikuussa Nousiaisissa todetun salmonellatartunnan jälkeen tilan kaikki 2 000 emakkoa porsaineen hävitettiin. Kyseessä on yksi Suomen suurimmista emakkosikaloista, joka tuottaa vuodessa 60 000 porsasta Atrian tuotantoketjun lihasikaloihin. Atrian viime vuonna teurastamasta 75 miljoonasta kilosta määrä vastaa yli seitsemää prosenttia.

Yrityssaneerauksessa velallisen velkoja järjestellään uudelleen ja usein myös leikataan. Menettelyn alettua selvittäjän tehtävään määrätty asianajaja laatii toimenpiteistä saneerausohjelman. Velkojien oli tullut jättää vaatimuksensa selvittäjälle viime viikon perjantaihin mennessä.

Selvittäjän on jätettävä ehdotus saneerausohjelmaksi käräjäoikeuteen lokakuun alussa. Tämän jälkeen ohjelma voidaan tietyin reunaehdoin vahvistaa. Vahvistaminen edellyttää pääsääntöisesti kannatusta velkojilta.

Salmonella on helposti tarttuva tauti, ja se tarttuu myös ihmisiin. Kansallisen salmonellavalvontaohjelman piiriin kuuluvat naudat, siat ja siipikarja sekä niistä saatava liha ja kananmunat. Koska kyseessä on lakisääteisesti vastustettava tauti, eläimen omistajalla on välitön ilmoitusvelvollisuus tautiepäilyistä virkaeläinlääkärille.

Lisää aiheesta:

Jättisikalassa todettu salmonella leikkaa tuotantoa rajusti

Salmonella levisi emakkotilalta kahdelle muulle tilalle

Atria sai salmonellan aiheuttamaan sikapulaan ensiapua HK Scanilta, ”Olemme ostaneet HK Scanilta sikoja merkittävän määrän”