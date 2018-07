Katso video: Apetitin 25-tonniset jättipuimurit kahmivat nyt tuorehernettä sisuksiinsa yötä päivää, pyhät ja arjet

Maatalous 07:01 Satu Lehtonen

Tavoitteena on, että herne on kahden tunnin kuluessa puinnista jo umpijäässä. Suomalainen laadukas pakasteherne on haluttua muun muassa italialaisten ruokapöydissä.