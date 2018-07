MTK: Kaupan alettava tilittää tuottajille kunnon hintaa tai kauppaa uhkaa kuivuuden takia ruokapula

Poikkeuksellisen kuiva kasvukausi, viime kesän märkyyden aiheuttama kato ja tuotantopanosten hintojen nousu on ajanut suomalaiset maanviljelijät taloudellisesti todella tiukoille.

MTK:n puheenjohtaja Juha Marttilan mielestä nyt jos koskaan kaupan on tilitettävä aikaisempaa isompi siivu tuottajille.

"Muuten kotimaiselle kaupalle tulee pula suomalaisesta ruuasta hyvin pian."

Marttila toivoo joustoa maatilojen rahoittajilta, sillä velkaantuneet tilat ovat ajatuneet kohtuuttomaan tilanteeseen maailman kriisien ja poikkeuksellisten säiden takia.

"Pankkien on etsittävä kaikki mahdolliset joustot, jotta yrittäjäperheille annetaan mahdollisuus nostaa tilansa talous terveeksi."

Kuluttajien suuntaan Marttilan viesti on selkeä: Jokainen voi vaikuttaa maatilojen ja tuotannon säilymiseen suosimalla kotimaista ruokaa.

MTK muistuttaa, että kuivuus on kärventänyt vilja-, öljy- ja juureskasvien sato-odotukset ovat paikoin alle puoleen normaalista. Myöhään orastuneilta viljapelloilta ei välttämättä pystytä korjaamaan markkinakelpoista satoa.

Lisäksi moni kotieläintila on ongelmissa, koska pelloilta ei saada korjattua kunnon satoa ja laitumet kasvavat huonosti.

Viime kesän sateiden liottama kasvukausi sekä tuotantopanosten, kuten rehujen, lannoitteiden ja polttoaineiden hinnat ovat nousseet. Maatilojen ahdinko siis vain syvenee entisestään.

"Kaikki kivet on nyt käännettävä kuivuudesta kärsivien tilojen auttamiseksi, jotta oman ruokamme tuotanto ei vaarannu", Marttila sanoo

Hänen mukaansa valmisteilla olevan uuden EU:n maatalouspolitiikan on varmistettava maatalouden jatkuminen Suomessa myös äärioloissa, jotta voimme pitää kiinni nykyisistä tuotantomääristä.

"Suomen huoltovarmuus ja turvallisuus velvoittavat hallitustamme neuvottelemaan EU:n kanssa vahvat sopimukset maataloutemme turvaamiseksi", Marttila sanoo.

"Eräs suuri ongelma nykyisessä maatalouspolitiikassa on, että maamme on tukipolitiikan kautta jaettu kahteen osaan. Tähän meidän on pyrittävä saamaan määrätietoisesti parannusta."

Marttila muistuttaa, että maataloutta tuetaan eri tavoin ympäri maapalloa. Tuilla turvataan ruuantuotantoa sekä sitä, että viljelijä saisi kohtuullisen korvauksen työstään ja kuluttaja turvallista, laadukasta ja kohtuuhintaista ruokaa

"Viljelijä ottaisi koko tulonsa mieluiten markkinoiden kautta, mutta se ei nykymaailmassa tahdo onnistua. "