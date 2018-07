Suomen suurimman luomumaitotilan pyörittäminen vaatii aikaa ajatella: ”Yrittäjällä täytyy olla toimitusjohtajamainen ote"

Maatalousyrittäjä Juha Salin Virroilta on oikea henkilö kertomaan, miten suurta maatilaa johdetaan ja miten toimintaa mukautetaan toimintaympäristöön sopivaksi. Salinin tila on maamme suurin luomumaitotila.

Tilan vuotuinen liikevaihto on hänen arvionsa mukaan 3,5 miljoonaa euroa.

Johtamistaidot ja suunnitelmallisuus ovat entistä tärkeämpiä maatalouden rakennemuutoksen edetessä.

”Suuren maatilan yrittäjällä täytyy olla toimitusjohtajamainen ote ja riittävästi aikaa ajatella”, Salin kertoo.

Tilalla työskentelee yrittäjän lisäksi 12 työntekijää.

Yksi heistä on Anu Fräntilä, joka vastaa toiminnasta navetasta. ”Työni on pääasiassa henkilöjohtamista. Kun työntekijöitä on paljon, erilaisten ihmisten kanssa täytyy tulla toimeen.”

Fräntilä ja Salin ovat sitä mieltä, että alan koulutuksessa on syytä painottaa johtamistaitojen merkitystä aiempaa enemmän.

”Paineensietokyvyn täytyy olla kohdillaan, jos yritystoimintaa laajennetaan. Suurissa yksiköissä myös riskit kasvavat ja niihin on osattava varautua", Salin kertoo.

Ennen maidontuotantoa Salinin tila tuotti luomulihaa. Luomulisän pienuus sai yrittäjät vuosi sitten vaihtamaan luomumaidontuotantoon

"Luomulihalle on vaikeaa saada jo valmiiksi hintavaksi mielletyn pihvilihan päälle riittävää luomulisää. Maitotuotteissa luomun hintataso on melko lähellä tavanomaisia maitotuotteita, minkä vuoksi kuluttajat ostavat niitä mielellään", Salin kertoo.

Salin on luottavainen tulevaisuuden suhteen.

"Kotimaassa luomumaidontuotanto on hyvinkin markkinavetoista. Viennissä on myös suuret mahdollisuudet."

”Uskon, että vihreät arvot nostavat rooliaan tulevaisuudessa. Kuluttajat arvostavat tulevaisuudessa luomua entistä enemmän.”

Omaa peltoa tilalla on yhteensä 650 hehtaaria, minkä lisäksi sopimusviljely- ja perinnebiotooppialaa on yhteensä 600 hehtaaria.

Korsirehua korjataan 500 hehtaarin alalta, ja laitumia on 200 hehtaaria. Vilja ostetaan ulkopuolelta.

Nyt Salinin seitsemän robotin navetassa on lypsyssä noin 300 lehmää. Tavoitteena on kasvattaa karja noin 380-päiseksi.

"Tavoitteena on tuottaa maitoa meijeriin 3,5 miljoonaa litraa”, Salin kertoo.

Tilalle on myös 120 emolehmää.

Salinin tilalla vietetään lypsyrobottien käyttöönoton yksivuotispäivää tämän viikon lauantaina, jolloin kuluttajilla ja ammatti-ihmisillä on mahdollisuus tutustua tilan toimintaan. Myös yhteistyökumppanit tulevat paikalle pitämään puheenvuoroja.