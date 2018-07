Parainen tarjoaa kaupungin maita avuksi rehupulaan

Paraisilla kaupunki ojentaa kättä heikon rehusadon kanssa tuskaileville kotieläintiloille. Tiloille on lähetetty sähköpostia, jossa tarjotaan kaupungin tyhjiä aloja korjattavaksi rehuksi niitä tarvitseville.

"Muutamista on jo sovittu, enimmäkseen kiinnostuneet ovat olleet hevostiloja", kertoo Paraisten rakennusmestari Stefan Friman.

Tarjolla on isoimmillaan muutaman hehtaarin alueita. Osa on vanhoja peltoja, osa muita tyhjiä aloja, joita on hoidettu lähinnä niittomurskaamalla kerran tai pari vuodessa.

Alueiden korjaamisesta ei tarvitse maksaa mitään, mutta tuottaja sitoutuu hoitamaan tarvittavat työt alueella.

Tarjous esitettiin tänä vuonna kotieläintiloille ensimmäistä kertaa. Idea siihen löytyi eräältä ruotsalaiselta paikkakunnalta.

"Ajattelimme, että näin kaupunki tekee sen, mitä pystyy", Friman kertoo.