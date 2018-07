Gammayökkönen tuhoaa härkäpapua

Moni härkäpapupelto on viime päivien aikana muuttunut pelkäksi varsiviidakoksi. Syyllinen on gammayökkösen toukka.

"Tuhot ovat pahimmillaan täydellisiä", DowDuPontin myyntiedustaja Aki Niemelä kertoo. "Härkäpapupeltoja on syöty muutamassa päivässä täysin lehdettömiksi ja toukat ovat syöneet myös palkoja tyhjiksi."

Niemelän omalla tilalla 20 hehtaaria härkäpapua tuhoutui alle viikossa.

Gammayökkönen on iskenyt myös rypsiin ja rapsiin sekä sokerijuurikkaaseen ja keväällä kylvettyyn kuminaan.

"Viljelijäpuheiden perusteella gammayökkönen on tällä hetkellä levinnyt Etelä-Pohjanmaan korkeudelle", kertoo Pro Agrian kasvinsuojelun huippuosaaja Juha Sohlo.

Sohlon mukaan biologinen Turex 50 WP on tällä hetkellä ainut Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) hyväksymä kasvinsuojeluaine, joka tehoaa gammayökköseen. Turex 50 WP on biologinen kasvinsuojeluaine, jonka saatavuus Suomessa on heikko.

Hänen mukaansa pyretroidit tehoaisivat tehokkaasti gammayökköstä vastaan, mutta tällä hetkellä niiden käyttö ei ole sallittua.

"Pyretroidien käyttö edellyttää Tukesilta poikkeus- tai hätälupaa", Sohlo kertoo.

Gammayökkönen on Euroopassa yleinen, mutta Suomessa melko epätavallinen tuholainen.

Tänä vuonna gammayökköskanta on poikkeuksellisen voimakas kuuman sään vuoksi.

Gammayökkönen syö öljykasveja, palkokasvokasveja sekä mukula- ja juureskasveja.

Kuuma sää on suosinut muitakin tuholaisia. Sohlo varoittaa, että Ruotsin Skånessa öljykasveille tuhoja tehnyt litusääski voi levitä helposti Suomeen.

"Litusääskestä ei ole vielä onneksi ollut havaintoja Suomessa. On kuitenkin varauduttava siihen, että ne leviävät tänne ennemmin tai myöhemmin."

Litusääski tuhoaa öljykasveja lidun sisältä käsin, minkä vuoksi sitä on vaikea tappaa tuholaistorjunta-aineilla.

Tukesin Kaija Kallio-Mannilan mukaan hätäluvan hakemisen edellytykset täyttyvät.

"Viljelijöiden tilanne on tukala. Tällä hetkellä perusteet hätäluvan myöntämiselle on olemassa", Kallio-Mannilla kertoo.

Hän korostaa, että lupia myönnetään kuitenkin tapauskohtaisesti. Kallio-Mannilan mukaan lupahakemukset pyritään käsittelemään nopealla aikataululla.

Ohjeet lupien hakemiseen löytyvät Tukesin verkkosivuilta.