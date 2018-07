"Luomu kestää ääriolosuhteita tavanomaista viljelyä paremmin"

Viime elokuun alkupäivinä kylvettyä luomusyysrypsiä päästiin Sastamalan Kiikassa puimaan poikkeuksellisen aikaisin. "Kuiva kesä on edistänyt kehitystä ja satoa on tullut kiitettävästi", luomuviljelijä Antti Rintala kertoo.

Satoa kertyi noin 1 300 kiloa hehtaarilta. Rintala luomuviljelee siemenpakkaamolle rypsin lisäksi ohraa ja kauraa. "Viljat tuleentuvat vauhdilla ja ne saadaan puitua ensi kuun aikana."

Rintala ei ole aikaisemmin viljellyt syysrypsiä, jota tänä vuonna on 16 hehtaarin alalla. "Innostuin kokeilemaan."

Rintala on vakaasti sitä mieltä, että luomuviljelyn monipuolinen viljelykierto on auttanut kasvustoja kuuman kesän kynsissä. "Luomuviljely kestää ääriolosuhteita tavanomaista viljelyä paremmin." Rintalan mielestä kohtuullinen luomurypsisato on tästä hyvä esimerkki.

Hän kannustaa kaikkia viljelijöitä tuotantotavasta riippumatta monipuolistamaan viljelykiertoa esimerkiksi palkokasveilla ja apilalla.

"A.I. Virtasen oppeja ei pidä unohtaa. Hän puhui aikoinaan pellonhoidosta." Peltoja hoidetaan ennakoiden ja oikeisiin asioihin paneutuen, Rintala selittää.