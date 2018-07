Pohjois-Pohjanmaalla investoidaan maidontuotantoon: "Yhteishenki ja vaihtoehtojen vähyys lisäävät uskallusta"

Haapavedellä maitotilaa pyörittävät Tuukka Laitila ja Kaisa Laitila ovat laajentamassa navettaansa kahden robotin kokoluokkaan.

Kolmas otettaneen käyttöön parin kolmen vuoden kuluessa, minkä jälkeen tilalla on mahdollista päästä noin kahden miljoonan litran vuosituotokseen.

Tilan peltopinta-alaa on kyetty kasvattamaan yli kaksinkertaiseksi muutaman vuoden takaiseen lähtötilanteeseen verrattuna, mikä mahdollistaa lehmä­määrän lisäämisen.

”Rakennemuutos on niin kova, että tilanne olisi ollut joka tapauksessa pian edessä. Investointeihin on parempi ryhtyä nyt, kun työvuosia on vielä paljon jäljellä”, Tuukka Laitila perustelee investointihaluja.

”En usko, että maidon hintaan on luvassa kovinkaan suuria muutoksia. Tuotantokustannuksia pitää pystyä painamaan alaspäin.”

Pankki on ollut pariskunnan suunnitelmille myötämielinen. Hän tosin tietää tapauksia, joissa rahoittajat ovat pitäneet tiukempaakin linjaa.

Seudulla vallitseva investointi-into perustuu hänen mukaansa siihen, että viljelyolosuhteet ovat suotuisat lypsykarjataloudelle. Muita työmahdollisuuksia on tarjolla niukasti.

Osuuskunta Pohjolan Maidon toimitusjohtaja Marko Puhto arvelee naapureilta saadun esimerkin lisäävän uskallusta.

”Pohjois-Pohjanmaalla on eniten maitotiloja Suomessa. On selvää, että tiheä navettakanta synnyttää yhteistyötä.”

Osuuskunnan vuonna 2016 lanseeraamat Maitopihatto-­konseptinavetat ovat auttaneet pitämään rakennuskustannukset kurissa. Puhto nostaa esiin myös meijereiden organisoimat pienryhmät, joiden tavoitteena on edistää yrittäjien välistä ajatustenvaihtoa.

Laitilat ovat päättäneet pitää tilan työt omissa käsissään säilö­rehun niittoa ja viljan puintia lukuun ottamatta. Kesäaikaan tilalla työskentelee 1–2 kausityöntekijää. Rakennustyömaalla on paikallinen timpuriporukka ja pohjatöissä oli ulkopuolinen kaivinkone.

Pienryhmistä Tuukka Laitilalla on kokemusta viime kesältä.

”Kävimme tutustumassa vastavalmistuneisiin ja tekeillä oleviin navetoihin. Tämä toi uusia ideoita siihen, miten karjarakennuksista saadaan mahdollisimman toiminnallisia.”

