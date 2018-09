USA:ssa vaaditaan viranomaisten määritelmää sille, mitä saa kutsua lihaksi

Yhdysvaltain viranomaisten on laadittava virallinen määritelmä sille, mikä on lihaa ja mitä lihaksi saa kutsua. Näin vaatii paikallisia viljelijöitä edustava The National Farmers Union (NFU).

Määritelmä auttaisi kuluttajia hahmottamaan, mistä heidän ostamansa elintarvikkeet on valmistettu, NFU perustelee. Järjestö katsoo määritelmän tarpeelliseksi, koska markkinoille saattaa jo lähitulevaisuudessa tulla lihaa korvaavia, laboratorioissa tuotettuja proteiinivalmisteita eli niin kutsuttua keinolihaa.

NFU:n johtaja Roger Johnson korostaa määritelmän tarvetta kuluttajien tiedontarpeella: kuluttajien on voitava tietää, miten heidän syömänsä proteiini on tuotettu.

"On väärin ja kuluttajan harhaanjohtamista kutsua laboratoriossa valmistettua keinolihaa tai muita vastaavia tuotteita 'lihaksi'", Johnson toteaa Global Meat News -verkkolehdelle.

Kuluttajaa saatetaan johtaa hänen mukaansa harhaan niin perinteisestä lihasta viestivällä nimellä kuin sillä, että keinoliha muistuttaa rakenteeltaan oikeata lihaa.

"Lainsäädäntö pitää päivittää edistämään reilua kilpailua sekä kuluttajien turvallisuutta ja terveyttä."

Keinolihan ja vastaavien tuotteiden valmistajat ovat pääsääntöisesti suuria elintarvikeyrityksiä, joita vastaan pienten perheomisteisten yritysten ja tilojen on mahdotonta käydä kisaa, Johnson muistuttaa.