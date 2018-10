Maatilat ovat varautuneet varsin hyvin sähkökatkoihin – varavoimaa on eniten broileritiloilla ja vähiten leipäviljatiloilla

Nykyaikaiset maatilat ovat käytännössä täysin riippuvaisia jatkuvasta sähkönsaannista. Sähköä tarvitaan esimerkiksi eläinten hoitamiseen, valaistukseen, ruokintaan ja veden saantiin.

Viime vuosien rajut myrskyt ovat saaneet suomalaiset viljelijät varautumaan laajoihin sähkökatkoksiin aggregaateilla ja varavoimalla.

"Maatilojen varautuminen on varsin hyvää niissä tuotantomuodoissa, joissa sähkön saanti on kriittisintä. Riski on tiedostettu. Jos tila ei ole varautunut jo muutaman tunnin sähkökatkolla voi olla kohtalokkaat seuraukset", MTK:n kehitysjohtaja Markus Lassheikki sanoo.

Luonnonvarakeskus Luke on selvittänyt maatilojen huoltovarmuutta tuotantosuuntakohtaisesti. Boileritiloista 97 prosentilla on varavoimaa, joka riittää kattamaan kaikki tilan toiminnot. Maitotiloista 86 prosentilla, sikatiloista 82 prosentilla ja leipäviljatiloista 20 prosentilla varavoima kattaa kaikki tilan toiminnot.

Lassheikin mukaan suomalaisilla maatiloilla on tyypillisesti 1 000–5 000 litraa polttoainetta käytettävissä varavoimakoneeseen. Esimerkiksi maitotiloilla ja sikatiloilla polttoaine riittää keskimäärin yli kymmeneksi päiväksi.

"Tilanne on aika hyvä, mutta tilakohtaiset erot ovat isoja. Kun maatilojen kannattavuus on koetuksella, joillakin tiloilla ei ole yksinkertaisesti varaa pitää kovin suuria polttonestesäiliöitä täytettynä."

Varavoimakoneen polttoainehuolto on tärkeää erityisesti pitkissä sähkökatkoksissa. Lassheikki suosittelee maatiloja kirjaamaan öljy-yhtiöiden kanssa solmittaviin vuosisopimuksiin, että polttoainehuollon on toimittava myös häiriötilanteessa.

"Maatilat ovat varautuneet sähkökatkoihin huomattavasti paremmin kuin muut tuotannonalat. Kotitalouksista varavoimaa on lähinnä joillakin syrjemmässä sijaitsevilla omakotitaloilla."

Sähköjen mennessä poikki myöskään vesipumput eivät toimi, mikä on kriittistä erityisesti kotieläintiloilla. Lassheikki kehottaa varautumaan veden saatavuuden heikentymiseen pitkän ja kuivan kesän jäljiltä.

"Vettä on hankalaa varastoida. Esimerkiksi lehmä tarvitsee noin sata litraa vettä päivässä. Tilojen kannattaa varautua kuution vesisäiliöillä, joissa voi kuljettaa vettä esimerkiksi traktorin peräkärryllä."

Joillakin maitotiloilla jouduttiin viime talvena turvautumaan lehmien lypsämiseen käsin, kun sähköt olivat poikki ja tilalla ei ollut varavoimaa.

"Pienellä karjatilalla se saattaa onnistua, mutta jos on satakin lypsävää lehmää, työmäärä on mahdoton."