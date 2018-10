LähiTapiolasta Melan valtakunnallinen yhteistyökumppani Välitä viljelijästä-verkostoon

LähiTapiola ja Maatalousyrittäjien eläkelaitos Mela ovat solmineet valtakunnallisen yhteistyösopimuksen. Sen myötä LähiTapiolan maatila- ja metsätalousasiantuntijat tulevat osaksi Melan Välitä viljelijästä -verkostoa.

"Olemme ylpeitä saadessamme sitoutua varhaisen välittämisen mallin mukaiseen toimintaan. Meillä on satoja jalkapareja, jotka kaikki tekevät satoja tunteja tilakäyntejä vuodessa. Kaikki maatila-asiantuntijamme tulevat jatkossa tekemään havaintoja, ottamaan jaksamisen puheeksi, seuraamaan tilannetta ja ohjaamaan viljelijän tarvittaessa eteenpäin", LähiTapiolan maatila- ja metsätalousliiketominnasta vastaava johtaja Petri Pitkänen sanoo.

Työterveyslaitoksen vuoden 2014 tutkimuksen mukaan kaksi viidestä viljelijästä kokee työnsä henkisesti melko tai hyvin rasittavana. Melan vuonna 2017 teettämän gallupin mukaan maatalousyrittäjistä puolet on väsyneitä, ja stressiä kokee kolme viidestä vastaajasta.

"Maatalousyrityksen tärkein voimavara on maatalousyrittäjä itse. Joskus henkiset voimavarat tai taloudelliset resurssit joutuvat kuitenkin koetukselle ja apu olisi tarpeen", Melan toimitusjohtaja Päivi Huotari sanoo.

"Kesän 2018 ja syksyn 2017 huonojen sääolosuhteiden seurauksena monen viljelijän tilanne on vaikeutunut entisestään. Välitä viljelijästä -verkosto on olemassa nimenomaan helpottamaan tätä ahdinkoa, ja LähiTapiolan asiantuntijaverkosto on korvaamaton lisäapu maatilayrittäjien jaksamisen edistämisessä."

Mela on aloittanut yhteistyöneuvottelut myös muiden sidosryhmäorganisaatioiden kanssa ja toivoo Välitä viljelijästä -verkostoon laajasti mukaan muitakin sidosryhmiä.

"Asiakkaidemme hyvinvoinnista huolehtiminen on olennainen osa elämänturvayhtiön ideologiaa. Me haluamme olla merkittävä kumppani maatilayrittäjille ja tarjota heille terveempiä elinvuosia. Yhteistyö Melan kanssa on luonnollinen osa tätä jatkumoa", Pitkänen toteaa.