Eläinsuojelujärjestöt yrittävät vedota eduskuntaan 139 000 allekirjoituksen voimin

Animalian ja SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liiton Eläinlaki-vetoomus keräsi 139 000 allekirjoitusta, kertoo Animalia tiedotteessaan.

Vetoomus on tarkoitus luovuttaa eduskunnalle keskiviikkona 17.10.2018, jossa sen vastaanottaa maa- ja metsätalousvaliokunnan puheenjohtaja Anne Kalmari (kesk.).

Allekirjoituksia on vetoomukseen kerätty jo pitkään. 100 000 allekirjoitusta oli koossa jo maaliskuussa, loput lähes 40 000 tuli hallituksen eläinten hyvinvointilakiesityksen jälkeen.

Vetoomuksessa vaaditaan muun muassa parsinavetoiden, emakkohäkkien ja turkistarhauksen kieltämistä. Vetoomuksessa halutaan myös "kansalaisille avoin, säännöllinen ja tehokas valvonta" eläintuotantotiloille ja teurastamoille.

”Eduskunnalla on nyt mahdollisuus profiloida Suomi edelläkävijäksi eläinten hyvinvoinnissa. Toivomme eduskunnan tarttuvan tilaisuuteen. Eläinten pitkäaikainen paikalleen kytkeminen on kiellettävä poikkeuksetta. Eläinten kasvatus ahtaissa verkkopohjaisissa häkeissä on saatava loppumaan, mikä tarkoittaa turkistarhauksen ja häkkikanaloiden loppua. Kaikille eläimille on myös taattava oikeus kunnolliseen kivunlievitykseen ja kissojen tunnistusmerkinnästä ja rekisteröinnistä säädettävä pakollista”, luettelee SEYn toiminnanjohtaja, eläinlääkäri Kati Pulli.

Vetoomuksen sisältö:

Me allekirjoittaneet tahdomme Suomeen maailman parhaan eläinsuojelulain, joka sisältää vähintään alla mainitut seikat.

1. Eläinten on saatava toteuttaa lajityypillistä käyttäytymistään. Liikkumista rajoittavat parsinavetat ja emakkohäkit on kiellettävä. Samasta syystä turkistarhaus on lakkautettava kokonaan.

2. Kivuliaat toimenpiteet ilman asianmukaista kivunlievitystä ja kivun hoitoa on kiellettävä. Näitä toimenpiteitä ovat nupoutus eli sarvenalkujen polttaminen vasikoilla ja kastrointi porsailla, lampailla ja poroilla.

3. Viranomaisille on määrättävä velvollisuus kieltää jalostus, joka aiheuttaa eläimille rakenteellisia tai muita terveysongelmia.

4. Eläintuotantotiloilla ja teurastamoilla on otettava käyttöön kansalaisille avoin, säännöllinen ja tehokas valvonta.

5. Koirien ja kissojen tunnistusmerkintä ja rekisteröinti tulee säätää pakolliseksi.

6. Luonnonvaraisten eläinten käyttö sirkuksissa ja delfinaarioissa on kiellettävä.

Jos nämä eivät toteudu laissa, se tulee palauttaa käsittelyyn. Eläinten hyvinvointi on otettava Suomessa vakavasti.