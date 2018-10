300 hevosta, traileria ja ratsastajaa puolen hehtaarin alueelle samaan aikaan? Maatalousylioppilailta onnistuu!

Helsingin jäähallin parkkipaikalla kävi keskiviikkoiltapäivänä kova tohina. Liikenteenohjaajien radiopuhelimet lauloivat, jotta jokainen paikalle saapuva hevosauto saatiin turvallisesti ja nopeasti parkkiin.

Vaikka tilanne, johon liittyy kiireisiä ihmisiä, kilpahevosia ja isoja autoja voisi olla kaoottinen, oli kaikilla hymy naamalla.

Maatalousylioppilaiden yhdistys Sampsa ry on talkoillut Helsinki International Horse Showssa jo vuodesta 1991. Sampsalaiset ovat muuttaneet tapahtuman mukana ensin Messukeskuksesta Hartwall Areenalle, ja sieltä muutama vuosi sitten Jäähallille.

"Tästä on tullut perinne, ei me osata syksyllä muutakaan tehdä", naurahtaa Karoliina Lund, toinen hevosautojen parkkeerauksen päävastaavista. He ovat yhdessä parinsa Johanna Häggmanin kanssa olleet mukana talkoissa jo 2000-luvun alusta saakka.

Talkoolaisia on Sampsalta mukana vuosittain viitisenkymmentä. Talkootunteja kertyy yhteensä 890.

Tapahtuma on Sampsalle taloudellisesti tärkeä.

"Tunsin velvollisuutta olla mukana talkoissa, yhteisen hyvän eteen tätä tehdään", toteaa viidettä vuottaan talkoissa työskentelevä Emmi-Leena Viitanen.

"Ihmisiä tämä vaatii, että saadaan hommat toimimaan. Kouluhommien kustannuksella tosin", lisää Jani Grönlund, joka ohjaa hevosautoja toista vuottaan.

Sampsalaisten panos Horse Showlle on merkittävä. Sen kokoluokan tapahtuma ei voisi toimia ilman liikenteenohjausta.

"Ilman meitä ei paikalle saisi hevosia, ja ilman hevosia ei ole kilpailuita", ryhmänjohtaja Jenny Pudas toteaa.

Helsinki International Horse Show kokoaa Jäähallin alueelle viikon aikana yhteensä noin 150 auto-traileri -yhdistelmää ja 70 hevosautoa. Yksinkertaista suuren liikennemäärän pyörittäminen Helsingin keskustassa ei ole.

"Hevosautojen kuljettajien kanssa asiat pääsääntöisesti sujuvat. Ongelmia aiheuttaa muu liikenne, joka yrittää samoista risteyksistä kuin aina ennenkin, vaikka niiden sulkemisesta on ilmoitettu etukäteen", ryhmänjohtaja Kaisa Kopponen sanoo.

"Risteystä ei saa jumittaa, sillä normaalin liikenteen täytyy päästä kulkemaan", Lund lisää.

Liikenteenohjaajilta vaaditaan kilpailuaikataulun tuntemista ja vahvaa itseluottamusta. Kaikki eivät mahdu pysäköimään samaan aikaan, vaan oikeus on vain niillä, joiden kilpailuluokka on pian.

"Lisäksi täytyy tietää, milloin lautat saapuvat satamaan ja kauanko ajoaika sieltä tänne kestää. Kansainväliset ratsukot tulevat Oslosta, ja heille on oltava parkkitilaa kun he saapuvat", Lund kertoo.

Talkoolaiset toteavat, että autoja työkseen ajavien kansainvälisten ratsukoiden hevostenhoitajien kanssa yhteistyö on helppoa. Ongelmia tulee useimmiten silloin, jos kaikki ovat väsyneitä.

Tavoite on talkoolaisilla selvä. Huolehtia aikatauluista, turvallisuudesta ja siitä, että kaikilla on kivaa.