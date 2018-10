Ruotsissa korjattiin pienin viljasato sitten 1950-luvun lopun.

Äärimmäisen kuiva kasvukausi näyttää kutistavan Ruotsin vilja-, öljykasvi- ja palkoviljasadon pienimmäksi sitten 1950-luvun lopun, arvio maatalousosuuskunta Lantmännen. Näillä näkymin sato jää alle 4,2 miljoonan tonnin.

Vielä heinäkuussa osuuskunta ennusti sadon jäävän niukimmaksi 25 vuoteen. Sadonkorjuun päätyttyä totuus kilomääristä on kuitenkin kesän arviota alempi.

Kuivuus vaikuttaa koko ruotsalaiseen elintarvikeketjuun. Kylvösiemenissä ei enää olla omavaraisia ja panimoilla on pula raaka-aineista. Onneton kasvukausi heijastuu myös maitotuotteisiin ja lihaan. Ruotsissa on muun muassa jouduttu rehupulan takia teurastamaan tavallista enemmän nautoja. Lantmännenin viljajohtaja Mikael Jeppssonin mukaan odotettavissa on elintarvikkeiden hintojen nousua.