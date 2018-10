Lenkkeilijä kuuli kovia ääniä HK Scanin tehtaan lastauslaiturilta – HK Scan: "Sikojen purkutilanteessa on toimittu asianmukaisesti"

Sosiaalisessa mediassa on herättänyt keskustelua Maarit Aurasen kirjoittama eilen tiistaina julkaisema päivitys, joka koskee lihayhtiö HK Scanin sikakuljetuksia.

Auranen kertoo päivityksessään, että hän seurasi HK Scanin Forssan tehtaan lastauslaiturilla sikojen purkua täysperävaunurekasta koiralenkkinsä aikana tiistaina aamulla.

"Rekasta kuuluva miehen ja sikojen huuto ylitti kuulokynnyksen äänikirjasta huolimatta. Mies huusi ja karjui, muttei läheskään niin lujaa, kuin hänen ajolevyllään mäiskimät siat", Auranen kirjoittaa.

Matkaa Aurasen silloisesta olinpaikasta lastauslaiturille on hänen arvionsa mukaan noin 30 metriä.

"Tieto siitä, että liian nopeasti, ahtaasti ja epäinhimillisesti kasvatetut siat kokivat vielä lyömistä, kauhua ja pakottamista matkallaan kuolemaan, tuntui ja tuntuu edelleen käsittämättömältä. Sen ajatteleminen pysäyttää, salpaa hengityksen, eikä sanoja ole", hän kuvaa tuntemuksiaan.

Auranen kertoo huutaneensa miehelle, ja käskeneensä tätä lopettamaan sikojen lyömisen. Pian mies lopetti naisen mukaan sikojen lyömisen ja huutamisen.

HK Scan korostaa keskiviikkona lähettämässään tiedotteessaan, että eläinten hyvinvointi läpi koko ketjun on yhtiölle erittäin tärkeää ja yhtiö suhtautuu asiaa koskeviin palautteisiin erittäin vakavasti. HK Scanin mukaan sen kaikissa teurastamoissa on tallentavat valvontakamerat eläinten hyvinvoinnin varmistamiseksi. Valvontakamerat on asennettu myös Forssassa sikojen purkualueella.

"Sikojen purkutilanteessa on toimittu asianmukaisesti ja eläinten hyvinvointia kunnioittaen. Sikojen purkaminen autosta on sujunut säädösten ja hyvien eläinten käsittelytapojen mukaisesti sekä viranomaisen valvonnassa. Henkilökunta ei ole huutanut, sikoja ei ole lyöty tai muuten pakotettu liikkumaan, purkamisessa ei ole käytetty ajolevyjä, eikä sähköpiiskaa", HK Scanin tiedotteessa todetaan.

Tilanteessa on lihayhtiön mukaan käytetty ainoastaan siihen tarkoitettuja "helistinmeloja", joista lähtevän äänen avulla eläimiä ohjataan.

Kukaan HK Scanin henkilökunnasta, kuljetusyrittäjä tai valvova eläinlääkäri ei ole huomannut tai kuullut Aurasen kuvaamaa väliintuloa tai muutakaan normaalista poikkeavaa tapahtumaa purkamisen aikana. Poikkeamaa ei yhtiön mukaan myöskään näy valvontakameran nauhalla, johon Eviran Forssan yksikön johtava tarkastuseläinlääkäri on tutustunut.