"Ossootko uatella lookisesti etkä junnoo lillukavvarsissa?" – Savolaismeijerin palkittu ja hulvaton työpaikkailmoitus karsii jyvät akanoista

Savolainen huumori on Maitomaan työpaikkailmoituksessa nostettu suorastaan uudelle tasolle:

Poikkeuksellinen ilmoitus poiki tunnustusta torstaina Suonenjoella järjestetyssä Rekrygaalassa. Siellä Maitomaa voitti parhaan työpaikkailmoituksen palkinnon.

Vuosittain 75 miljoonaa litraa lähimaitoa jalostava Maitomaa-meijeri haki ilmoituksellaan tuotannonsuunnittelijata:

"Meijän 103-vuotias startuppi on justiinsa piäsemässä kaaheeseen vaahtiin. Hik tulloo, jos ee suaha haaskaan tuuniporukkaan tääspäestä tuotannonsuunnittelijata!"

Myös vaatimuslista on savolaiseen tyyliin varsin selkeä ja yksinkertainen:

"Oesko siis teekäläesessä aenesta insinjööriksi: ossootko uatella lookisesti etkä junnoo lillukavvarsissa? Et ruppee itkee tirraattammaan, jos tilanne tulloo piälle, vetäsöö uu-kiännöksen ja meinoo tulla lämmikettä hoosuun? Out kotonas iitee-systeemeissä ja ehkä out kuullunna ERPistä?"

Ja niin, sitten olivat vielä ne työtehtävät.

"Hommoo piisoo:

- Vuntsoot, mitenkä paljon ruakamaetoo tarvitaan ja mihinkä sitä lykkäes

- Pähkäelet joutessas ruaka-aaneijjen, pakkaasmaterjaalien sekä kemikualien tarpeet ja kottiinkutsut

- Ynneet nupit elikkä immeisresurssit päevittäesellä tasolla

- Kytteet varastotasoja

- Pähkäelet Tee&Koo-ajot

- Kahtelet myyntiä: paljonko pittäes päevässä tuutata maetojalostieta mualimalle

(- Kukahan helekatin hepokatti näetä vuatimuksia oekeen keksii???)"

Eihän tällainen työ kaikille ole. "Vua jos muutennii tykkeet sahata ihtees kättee, nii voetas tehä tiili!"

Lopuksi pyydettiin ottamaan yhteyttä, eli: "Ruapusta itestäs klooriata ja ylistystä Vihavaesen mamman pojalle."

Maitomaan rekryilmoituksen suosiolle on monta syytä:

- Posketon rekryilmoitus ei turhia tärkeile. Se nostaa esiin myös työelämän koukerot, johon jokaisen on helppo samastua.

- Aitous toimii markkinoinnissa. Tekstin lähtökohtana on Maitomaan ydin: savolainen lupsakkuus ja maailma, jossa ei turhia hötkyillä.

- Savonkielinen teksti ei ollut yksittäinen rykäisy, vaan osa määrätietoista työtä: yritysmielikuvan ja brändin tunnettuuden rakentamista.

Ilmoitus myös toimi loistavasti. Maitomaa sai runsaasti hakemuksia ja uusi tuotannonsuunnittelija aloittaa maanantaina.

Vuoden 2018 paras rekryilmoitus valittiin yleisöäänestyksellä verkossa. Maitomaa sai annetuista kolmestatuhannesta äänestä 64 prosenttia.

Vanhalla ylioppilastalolla Helsingissä pidetyn Rekrygaalan järjesti Duunitori. Rekrygaalan suojelijana toimi työministeri Jari Lindström.